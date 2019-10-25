Песков прокомментировал информацию МЭР о закрытии 700 тысяч компаний малого бизнеса

Москва, 25 октября. Кремль не знаком с данными Минэкономразвития о закрытии почти 700 тысяч компаний малого и среднего бизнеса в России за год. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

О закрытии почти 700 тысяч юридических лиц​​​ в стране за последний год сообщила ранее газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.

«Я, честно говоря, не видел эти сообщения Минэкономразвития, мне еще предстоит с этим ознакомиться», — прокомментировал Песков появившуюся информацию.

Официальный представитель Кремля отметил, что известные ему данные, наоборот, говорят о позитивной тенденции. Он упомянул о корпорации СМП – среднего и малого предпринимательства, которую возглавляет Александр Браверман.

«У них, например, цифры очень позитивные в плане активности малого и среднего бизнеса. Мы в любом случае попробуем разобраться с этим», — заключил Песков.

Ранее стало известно, что Россия за год существенно поднялась в рейтинге Doing Business, который ежегодно публикует группа Всемирного банка. Страна впервые вошла в топ-30 и заняла 28-е место. В прошлом году результат России в рейтинге был на три ступени ниже — 31-е место из 190.

Как отметил министр экономического развития России Максим Орешкин, за последние три года Россия улучшила позиции в экономическом рейтинге сразу на 12 строчек, она остается лучшей их стран БРИКС и опережает в этом списке большую часть Европы.

В беседе с Федеральным агентством новостей первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, депутат Владимир Гутенев подчеркнул, что работа государства по улучшению условий для ведения бизнеса в России осуществляется вовсе не для рейтинга Doing Business.