Москва, 25 октября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал всероссийский географический диктант прекрасной возможностью освежить знания.

Он напомнил, что акция «Географический диктант» состоится 27 октября, отметив, что глава российского государства Владимир Путин возглавляет попечительский совет Русского географического общества

«27 октября, в грядущее воскресенье, очно и в Интернете состоится очередной диктант в полдень по местному времени», — подчеркнул Песков.

По его словам, в 2019 году вопросы диктанта были переведены на французский язык, и это сделали впервые. Результаты будут известны 29 ноября.

Отметим, в РФ всероссийский географический диктант пройдет на 5831 площадке. Кроме того, по словам Пескова, он пройдет и в 109 других странах.