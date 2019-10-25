Перепалка Попова и Трюхана из-за зверств «Азова» чуть не закончилась вызовом психиатра

Показ в студии программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» сюжета четырехлетней давности, герои которого рассказали о пытках и убийствах, совершаемых в Донбассе националистами из батальона «Азов», спровоцировал истерику со стороны председателя правления общественной организации «Европейское движение Украины» Вадима Трюхана. Ведущий программы Евгений Попов предложил вызвать украинцу скорую психиатрическую помощь.

В сюжете, от просмотра которого у украинского политолога и дипломата Вадима Трюхана случился самый настоящий приступ бешенства, мирные жители Донбасса рассказали о пытках, которые они чудом пережили, и убийствах родных и знакомых националистами «Азова». Так, например, мужчина рассказал, как радикалы вставляли ему под ногти иголки и жгли руки, добиваясь информации о том, кто из его знакомых связан с ополчением, а пожилая женщина рассказала о жуткой мученической смерти своего 24-летнего сына от рук националистов из «Азова».

«Вы показали какого-то бомжа, который говорит, что ему в пальцы засовывали иголки. Это не свидетельские показания. Это какой-то бомж, который за 100 гривен может вам что угодно рассказать», — прокомментировал увиденное Вадим Трюхан.

Евгений Попов, который снимал этот сюжет в Донбассе четыре года назад, оскорбился.

«Вы меня только что в коррупции обвинили? Я ему дал 100 гривен, чтобы он мне это рассказал?» — спросил он украинца.

«Вы как журналист из России приехали, чтобы найти соответствующего персонажа для вашего шоу. И нашли. Кто вам его подсунул, я не знаю», — ответил Трюхан.

«То есть «Азов» не засовывал иголки, не убивал? А за сколько денег женщина сказала, что ее сына убил «Азов»? Сколько ей дали?» — терпение Попова было на грани.

Но защитник Киева на российском ТВ был еще больше на взводе.

«А вспомните женщину, которая фигурировала в десятке ваших сюжетов! То в Крыму, то там, то сям. С распятием младенцев и так далее», — кричал Трюхан.

«В моих сюжетах? — несколько раз переспросил его Попов, пытаясь перекричать оппонента. — Отвечайте, Трюхан!»

«Попов, еще раз говорю, вы находите людей, которые утверждают то, что вы хотите показать», — настаивал на своем украинец.

«Вы лжете! Это люди, потерявшие своих родных от гнусных действий «Азова». Это раз. Этому человеку засовывали иголки под ногти. Распятого мальчика выдумали вы. Вы сейчас врете своим людям, украинцам. Вы никогда не были в Донбассе. Вы лжец, который в теплых студиях дурачит людей. А мы ездим на места ваших преступлений», — парировал Попов.

«Вы были сотни раз пойманы на лжи. На вашем канале — «Россия 1» — разве не было сюжета с убитыми младенцами?» — продолжил перепалку Трюхан.

«Не было! — вмешалась в разговор на повышенных тонах соведущая программы Ольга Скабеева. — Сюжет с младенцами был на другом канале, если это имеет значение. И прекратите орать!»

«Как вам верить после того, как вы фейки распускаете?» — не унимался гость с Украины.

«Это вы лжете, Вадим Трюхан, который сидит на диване и обманывает своих людей, украинцев. Поэтому проиграли выборы. Мы ездим на места боевых действий. Туда, где идут бои, где ваши головорезы из «Азова» убивают людей», — настоял на своем Евгений Попов.

«Есть целые списки и перечни того, что вы придумали», — заявил Трюхан.

«Списки и перечни показали вам харьковчане, которые не выбрали вас в Раду. Вам вот такую дулю показали, когда вы захотели в теплое депутатское кресло», — отреагировал Попов, показывая украинцу соответствующий жест.

«Когда вам сказать нечего, вы переходите на личности и оскорбляете», — вдруг обиделся Трюхан.

«Почему я оскорбляю?» — удивился Попов.

«Трюхан — это не оскорбление, это ваша фамилия», — как бы между прочим напомнила гостю студии Скабеева.

«Вы, Трюхан, проиграли выборы. А сейчас кричите и устраиваете истерику. Вам сейчас психиатра, наверно, вызвать надо», — сделал вывод Попов, но все-таки обошлось без скорой психиатрической помощи.

В студии вновь показали сюжет, который несколько минут назад вывел из себя украинского эксперта.