Сбербанк работает над предотвращением утечек данных клиентов, сообщил Песков

Москва, 25 октября. Сбербанк напряженно работает над предотвращением утечек данных клиентов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В среду появилась ложная информация об очередной утечке данных клиентов Сбербанка. Как утверждал «Ъ», на черном рынке оказались порядка миллиона строк. В четверг «Известия» также сообщили об очередной утечке персональных данных 11,5 тысячи заемщиков Сбербанка. В компании информацию опровергли, подчеркнув, что утечки данных россиян на миллион строк в Сбербанке и его дочерних компаниях не было.

«Мы знаем, что Сбербанк очень много и напряженно работает для предотвращения подобных видов киберпреступлений», — заявил Песков.

Песков напомнил журналистам о том, что в Сбербанке информацию о повторных утечках опровергли.

В октябре в Сбербанке сообщили о похищении учетных записей по кредитным картам почти 200 человек. При этом в организации подчеркнули, что в результате случившегося никто из клиентов не лишился своих средств.

Накануне в МВД РФ сообщили, что подозреваемый в хищении персональных данных клиентов Сбербанка и ряда других финансовых организаций задержан полицией. Установлено, что мужчина является сотрудником ООО «НСВ» (Национальная служба взысканий). Он действовал в Волгограде под псевдонимом «Антон 2131». Сейчас в его отношении возбуждено уголовное дело о «незаконном получении и разглашении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну».