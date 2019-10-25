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Песков заявил, что при борьбе с телефонными террористами речи об отключении связи не идет

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Решений по борьбе с телефонными террористами пока не принято, сообщил Песков

Москва, 25 октября. Телефонный терроризм является большой проблемой, однако об отключении связи при борьбе с ним речи не идет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что необходимость принятия мер по борьбе с телефонными террористами очевидна. Однако, подчеркнул Песков, «никто никакую связь не «отрубает». Он отметил, что публикации о якобы возможном отключении связи — «излюбленный гипертрофированный подход в информационных потоках».

«Никто пока никакие страны не «отрубает», об этом речи не идет», — цитирует слова Дмитрия Пескова ТАСС.

Пресс-секретарь президента России также призвал ориентироваться на комментарии специалистов. Песков добавил, что в Кремле знают об обсуждениях вопроса борьбы с телефонным терроризмом на разных уровнях.

Также, добавил Песков, все неоднократно становились свидетелями того, как телефонный терроризм и телефонное хулиганство вносят дискомфорт в жизни многих людей: здесь можно вспомнить сообщения об эвакуации, освобождении зданий, проверках и направлении на места сил и средств из-за подобных звонков.

«Это все стоит денег, и государство это все оплачивает», — сказал Дмитрий Песков.

Он повторил, что конкретные возможные меры противодействия телефонным угрозам должны обсуждаться специалистами.

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что в России идет разработка законопроекта, в соответствии с которым ФСБ может получить право блокировать связь с определенными странами, с территорий которых поступят звонки с ложными сообщениями о терактах.

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Источник: ТАСС
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