Песков сообщил о потере американскими СМИ «чувства реальности»

Москва, 25 октября. Американские СМИ теряют чувство реальности и адекватность по мере приближения выборов президента США. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков считает домыслы американской прессы о том, что президент США Дональд Трамп якобы находится в долгу у Владимира Путина, потерей адекватности СМИ перед проведением выборов в США.

«По мере приближения очередных президентских выборов в своей антитрамповской или протрамповской деятельности очень многие американские средства массовой информации теряют чувство реальности и выходят из адекватного состояния», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

В связи с этим фактом Песков рекомендует воспринимать американскую информационную политику «с известными допусками».

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Москва ожидает от США очередных беспочвенных и бездоказательных обвинений в сторону России о якобы «вмешательстве» в президентскую гонку в Штатах.

Напомним, что ранее спецслужбы Вашингтона почти два года пытались расследовать так называемое «вмешательство» России в президентские выборы 2016 года. Россия неоднократно выступала с заявлениями о бездоказательности обвинений в свой адрес со стороны Штатов. Президент США Дональд Трамп назвал американское расследование против РФ «охотой на ведьм».