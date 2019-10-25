Стало известно, какие вопросы обсудят Россия, Украина и ЕК на переговорах по газу

Москва, 25 октября. Россия, Украина и Еврокомиссия планируют провести трехсторонние переговоры по газу 28 октября. Об этом сообщает пресс-служба ЕК.

Предполагается, что главными темами встречи станут длительность нового контракта по транзиту российского газа через Украину, объем поставляемого сырья и размер тарифов.

«Переговоры будут сосредоточены вокруг следующих областей: как отразить энергетические правила ЕС в будущем рамочном соглашении, подходящей продолжительности будущего контракта, необходимых объемов при наличии гибкости и тарифов», — говорится в сообщении.

Напомним, что действующий контракт истекает в этом году. Киев требует, чтобы Россия продлила договор и гарантировала определенный объем прокачки газа. Москва же утверждает, что подпишет договор только при условии отзыва всех судебных исков к «Газпрому».

Киев опасается запуска газопровода «Северный поток — 2», который проходит в обход Украины и избавляет РФ и Европу в необходимости пользоваться услугами транзита. Поэтому для него крайне важно, чтобы контракт был продлен.

Ситуация осложняется тем, что поставки газа через Украину — это больше политический вопрос, чем экономический. Европейские страны, которым выгоднее избавиться от посредника в лице Украины, тем не менее, настаивают на сохранении транзита, чтобы поддержать своего союзника.

Как сообщает «Газета.ру», Киев сейчас пытается укрепить свои переговорные позициями, заявляя, что у Москвы нет другого выхода, кроме как согласиться на прокачку газа через соседнюю страну. При этом эксперты полагают, что Киев нуждается в транзите больше, чем Россия или Европа, у которых уже есть альтернатива.