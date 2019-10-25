Кремль назвал суверенным правом Минска переговоры с Китаем о кредите

Москва, 25 октября. В Кремле считают суверенным правом Минска переговоры о кредите с Китаем. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно, мы отслеживаем эту информацию. Контакты с белорусской стороной продолжаются. Мы не можем ничего сказать про кредитование у китайской стороны, это суверенное право наших белорусских товарищей. Что касается контактов с Москвой, они будут продолжаться, это вопрос просто обсуждения взаимоприемлемых и взаимовыгодных модальностей такого кредита, безусловно, с учетом объема ранее выделенных кредитных линий», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Ранее глава министерства финансов Белоруссии Максим Ермолович заявил, что Минск рассчитывает до конца 2019 года получить от Китая кредит на сумму 500 миллионов долларов, сообщает RT. Отметим, что в прошлом году министр финансов РФ Антон Силуанов говорил о планах России в 2019 году предоставить Белоруссии кредит на сумму около 630 миллионов долларов, однако соответствующее соглашение так и не было подписано.

25 октября Ермолович сообщил, что Минск больше не рассматривает РФ в качестве источника финансирования, пишет портал «Утро.ру». Также белорусский министр подчеркнул, что в его стране имеется «четкое понимание по данным источникам на 2020 год», передает «Газета.ру».