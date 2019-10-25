Сирия новости 25 октября 16.30: в Хасаке ребенок умер по вине курдских боевиков, в Дейр-эз-Зоре ИГ атаковало конвой SDF

Сирия, 25 октября. В Хасаке ребенок подорвался на мине, оставленной курдскими террористами. В Дейр-эз-Зоре боевики ИГ1 устроили засаду конвою SDF. МИД Турции обвиняет США в сотрудничестве в сотрудничестве с вооруженными бандформированиями курдов. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли удар по укрытиям и опорным пунктам радикалов на юге Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреляли укрытия альянса «Тахрир аш-Шам» в Алеппо и Идлибе.

«Исламское государство1»: установило мину в Хасаке, на которой подорвалось три боевика SDF, напало в Дейр-эз-Зоре на конвой военнослужащих США и курдских радикалов.

Курдские вооруженные группировки: отразили нападение ИГ в Дейр-эз-Зоре, в Хасаке заминировали окрестности поселка - один ребенок подорвался.

Международная коалиция: по неподтвержденным данным, захватили в Дейр-эз-Зоре боевиков «спящей ячейки» ИГИЛ1.

Провинция Алеппо

На севере провинции продолжаются боестолкновения между Сирийской арабской армией (САА) и вооруженными исламистскими бандформированиями. Как передает новостной источник в сети Twitter OGN News, в районе поселка Халса союзное САА иранское ополчение Корпуса Стражей Исламской революции обстреляло укрытия боевиков «Тахрир аш-Шам» в ответ на провокации с их стороны.

Провинция Дейр-эз-Зор

Сообщается, что произошли столкновения между террористами «Демократических сил Сирии» и предполагаемыми боевиками «спящих ячеек» «Исламского государства» в районе поселка Ан-Намлия. Как передает новостное агентство Deir Ezzor 24, боевики ИГИЛ организовали засаду для конвоя курдских боевиков и военнослужащих международной коалиции, обстреляв их из крупнокалиберных пулеметов. По неподтвержденным данным, войскам коалиции удалось отразить нападение и взять в плен несколько членов «ячейки», как передает источник в сети Twitter (@AliAlleile).

Источник также сообщил, что в поселке Ас-Суса на противопехотной мине, оставленной боевиками ИГИЛ, подорвался молодой человек по имени Хамад аль-Афар аль-Тальджи. Юноша умер в госпитале в городе Дейр-эз-Зор от полученных осколочных ран.

Провинция Идлиб

Сообщается, что сирийская армия продолжила наносить удары по линиям обороны и путям снабжения джихадистов «Тахрир аш-Шам» в предместьях города Кафр-Саджна. Повторный вылет в район деревень Хазарин и Маарет-Хурма, в окрестностях которых укрываются джихадисты, совершили самолеты ВКС РФ, как передает новостное агентство Baladi News. В приграничной с провинцией Хама зоне военнослужащие ведут огонь по укрытиям боевиков у поселка Хирбет ан-Накус, о чем также сообщает источник. Сведений о потерях в рядах джихадистов пока что не поступало.

Провинция Хасака

В результате взрыва противопехотной мины в поселке Аль-Козлия погиб ребенок, как сообщает новостной портал Aleppo AMC. Мина была оставлена на окраине курдскими террористами SDF, которые намерено минируют территории перед тем как сдать их турецкой армии и союзному ополчению.

Как передает ТАСС, Анкара направила США ноту о неприемлемости любых контактов с главарем «Демократических сил Сирии» Мазлумом Абди. Об этом на пресс-конференции в Баку заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Главарь SDF находится в международном розыске и в списке Интерпола, в том числе и в США. Чавушоглу подчеркнул неприемлемость того, что международная коалиция заключала ранее договоренности с террористами, о чем уведомили своей нотой США. Ранее поступали сообщения о том, что главарь SDF намеревается укрыться в Соединенных Штатах.

Пресс-центр «Демократических сил» заявил, что группировка вывела свои силы и вооружение из 32-километровой зоны безопасности у сирийско-турецкой границы, как сообщает агентство SMM Syria.

Три курдских террориста получили ранения различной степени тяжести в результате взрыва заминированного мотоцикла в центре города Аш-Шаддади, как передает источник в сети Twitter (@Ahmad_1alshble). В установке бомбы в мотоцикл подозревают боевиков «спящих ячеек» ИГИЛ, которые значительно активизировались на севере страны. Ранее, глава Пентагона Марк Эспер заявлял, что курдские тюрьмы покинуло сто боевиков организации, однако, по данным Турецкого Министерства обороны, это количество в разы выше – порядка 785 террористов организации и членов их семей бежали тюрем и лагерей, только 195 из них были пойманы и обезврежены турецкой армией и союзным ополчением на севере Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.