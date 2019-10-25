Лавров надеется, что прошение Берга о помиловании рассмотрят быстро

Осло, 25 октября. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил надежду, что рассмотрение прошения о помиловании норвежца Фруде Берга, осужденного в РФ за шпионаж, не займет много времени.

«Господин Берг был осужден по статье «Шпионаж», он подал прошение о помиловании, оно рассматривается. Надеюсь, что это не займет много времени, результат вы узнаете», — заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с норвежской коллегой Ине Эриксен Серейде.

Суд приговорил Берга к 14 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже в пользу Норвегии. Берг собирал данные о российских атомных подлодках и был задержан при получении секретных данных от сотрудника российского оборонного предприятия, который действовал под контролем ФСБ.

Судебный процесс по делу подданного Норвегии, обвиняемого в шпионаже, проходил в закрытом режиме без СМИ и слушателей из-за наличия в деле материалов с грифом «секретно». Суд огласил только вводную и резолютивную части вердикта.

В Кремле, комментируя возможность помилования Берга, отметили, что в данном случае никаких ограничений для подачи прошения нет. Окончательное решение о помиловании будет принимать президент РФ, подчеркнули в Кремле.