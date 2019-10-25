Кремль прокомментировал ситуацию на границе Сирии и Турции

Москва, 25 октября. На границе Сирии и Турции проводится очень кропотливая и сложная работа, но определенные шероховатости нельзя исключать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что в настоящее время на этой территории происходит развертывание российских сил и средств, а также сил и средств сирийских пограничников.

«Само по себе это является позитивным фактом и говорит о том, что в русле достигнутых договоренностей и закрепленных в меморандуме договоренностей ведется конкретная работа», — сказал он.

При этом, по мнению Пескова, пока нельзя исключать определенных шероховатостей, ведь ситуация продолжает оставаться очень сложной и в одночасье она не может нормализоваться.

«Но проводится очень кропотливая и сложная работа», — сказал Песков.

Он также сообщил и контактах с представителями курдских боевиков, которые выразили намерение следовать меморандуму, принятому лидерами России и Турции (речь идет об отводе курдских формирований из буферной зоны).

«Если же курды нарушат это требование, то останутся останутся один на один с турецкими вооруженными подразделениями», — подчеркнул он.

Накануне Минобороны РФ сообщило о том, что колонна российской военной полиции провела патрулирование в районе отхода курдов-террористов с границы Турции и Сирии. Протяженность маршрута составила свыше 60 км от города Камышлы на севере САР до населенного пункта Абуда. Согласно меморандуму, заключенному лидерами РФ и Турции, российские специалисты обеспечивают безопасность мирных сирийцев, а также оказывают содействие выводу подразделений курдских боевиков и их вооружения на 30 километров от границы Турции и САР.

Напомним, меморандум из 10 пунктов, направленный на деэскалацию ситуации на северо-востоке Сирии, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган приняли 22 октября в Сочи. Эти переговоры смогли «перезагрузить» ситуацию на севере арабской страны.

Анкара прекратила свою операцию против курдов-террористов, сотрудничающих с боевиками запрещенной в России группировки «Исламское государство»1. Во время боевых действий в САР курды-террористы не только оккупировали восточный берег Евфрата, где стали притеснять суннитов, но вместе с игиловцами воровали нефть у сирийцев.

Более того, после разгрома основных сил ИГ1 в 2017 году курдские боевики выводили игиловцев на территории американских военных баз, где исламисты формировали спящие ячейки, готовые в любой момент атаковать Сирию.

1 Организация запрещена на территории РФ.