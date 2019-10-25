Песков заявил, что комиссия по помилованию рассмотрит прошение осужденного за шпионаж Берга

Москва, 25 октября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президентская комиссия по помилованию рассмотрит прошение осужденного за шпионаж норвежца Фруде Берга.

По его словам, в ближайшее время комиссия рассмотрит прошение о помиловании осужденного за шпионаж Берга, после чего направит свои рекомендации главе государства.

«Когда в установленном порядке поступит, комиссия (по помилованию — Прим. ФАН) будет рассматривать и будет вносить рекомендацию главе государства», — пояснил Песков.

Напомним, экс-офицер пограничной службы Норвегии Фруде Берг был задержан 5 декабря 2017 года в Москве по подозрению в шпионаже. В апреле 2019 года суд приговорил Берга к 14 годам тюрьмы за шпионаж в пользу разведки Норвегии. По данным следствия, Берг собирал данные о подводном флоте РФ. Пир этом Берг передавал информацию не только спецслужбам Норвегии, но и Центральному разведывательному управлению США .