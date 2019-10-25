Медведев предложил ввести новый штраф за превышение скорости

Москва, 25 октября. Премьер-министр России Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам проработать вопрос о необходимости введения штрафа для автомобилистов за превышение скорости на 10–20 км/ч.

Доклад будет разработан до 2 декабря, после чего ведомства представят его правительству. Медведев также подчеркнул, что штрафные санкции за нарушение правил дорожного движения должны касаться в том числе и иностранных граждан.

Также специалисты планируют пересмотреть принципы формирования дорожных фондов России, что в итоге может привести к изменению правил расчета транспортного налога, пишет «Коммерсант».

Напомним, что российских автомобилистов не штрафуют за небольшое превышение скорости с 2013 года. В 2014 году МВД представило проект о возвращении штрафа, но он не попал на рассмотрение в Госдуму. В прошлом году тему о введении штрафных санкций вновь поднял вице-мэр Москвы Максим Ликсутов.

Парламентарии отметили, что перед возможным возвращением санкции необходимо установить порядок на трассах, в том числе убрать с автобанов знаки «60» и пересмотреть число камер фото- и видеофиксации.

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников предложил снизить порог ненаказуемой скорости для автомобилистов с 20 до 10 км/ч, а также ограничить скорость движения автомобилей в населенных пунктах до 50 км/ч.

Ранее российские автоэксперты поддержали повышение максимальной скорости на платных трассах России.