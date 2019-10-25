Правоохранители снова задержали злостного уклониста от армии и сотрудника ФБК Шаведдинова

Москва, 25 октября. Сотрудник так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» скандального блогера Алексея Навального Руслан Шаведдинов снова задержан за уклонение от службы в армии.

Как сообщает Telegram-канал «338», Шаведдинова задержали прямо на рабочем месте, то есть в ФБК. Злостный уклонист за последнее время получил не одну повестку с требованием явиться в военкомат и пройти медкомиссию, однако полностью проигнорировал свои гражданские обязанности. Примечательно, что Шаведдинов постоянно требует от всех придерживаться закона, при этом сам сотрудник ФБК не способен нести ответственность за свои слова и совершать мужские поступки. Вероятно, в армии он обзаведется этим умением.

Ранее публицист и общественный деятель Армен Гаспарян сообщил, что Шаведдинова уже задерживали, чтобы вручить ему повестку, однако сотрудник ФБК отказался подписывать документы.

«Ну после такого-то какого еще отношения он к себе ожидал? Что за ним каждый раз так будут ходить и просить подписать бумажку?» — написал Гаспарян в своем Telegram-канале.

Напомним, что ранее телеканал НТВ представил фильм-расследование под названием «Как отмыть миллиард». В нем рассказывалось о махинациях фонда Навального на миллиард рублей. В фильме НТВ речь шла и о Шаведдинове. Выяснилось, что уклонист «пожертвовал» в ФБК 15 миллионов рублей, при этом зарплата Шаведдинова составляет всего 60 тысяч. А когда в офисах ФБК проходили обыски по делу об отмывании денег, Шаведдинов поспешил скрыться за границей.