Луганск, 25 октября. Сотрудники МЧС ЛНР обнаружили на месте сбитого беспилотника ВСУ неизвестное белое вещество.

Беспилотный летательный аппарат украинской армии был сбит силами противовоздушной обороны Луганской Народной Республики в районе села Обозное. В ведомстве отметили, что этот населенный пункт находится рядом с линией разграничения.

Подозрительный белый порошок на месте падения БПЛА обнаружил местный житель и сообщил об этом спасателям республики.

«В данный момент вещество изъято специалистами МЧС и отправлено на исследование в соответствующую лабораторию, — констатировали представители ведомства, — на месте падения беспилотного летательного аппарата проведены все необходимые мероприятия по очистке местности».

В сентябре бойцы ДНР сбили беспилотный летательный аппарат 35-й бригады ВСУ, который корректировал обстрелы украинской армии на донецком направлении. Позже военные Донецкой Народной Республики опубликовали видео, которое было сделано с украинского дрона. На ролике видно, как сброшенная с БПЛА граната летит вниз на территорию, где расположены гражданские объекты.

Напомним, в 2014 году некоторые регионы Донбасса — нынешние ДНР и ЛНР — отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате государственного переворота. Киев в ответ начал на юго-востоке силовую операцию против мирных жителей. С начала гражданской войны на Украине в Донбассе погибли минимум 13 тысяч человек, ранее сообщали в ООН.