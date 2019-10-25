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Спасатели ЛНР обнаружили на месте падения БПЛА ВСУ неизвестное белое вещество

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Спасатели ЛНР обнаружили на месте падения БПЛА ВСУ неизвестное белое вещество

Луганск, 25 октября. Сотрудники МЧС ЛНР обнаружили на месте сбитого беспилотника ВСУ неизвестное белое вещество.

Беспилотный летательный аппарат украинской армии был сбит силами противовоздушной обороны Луганской Народной Республики в районе села Обозное. В ведомстве отметили, что этот населенный пункт находится рядом с линией разграничения.

Подозрительный белый порошок на месте падения БПЛА обнаружил местный житель и сообщил об этом спасателям республики.

«В данный момент вещество изъято специалистами МЧС и отправлено на исследование в соответствующую лабораторию, — констатировали представители ведомства, — на месте падения беспилотного летательного аппарата проведены все необходимые мероприятия по очистке местности».

Спасатели ЛНР обнаружили на месте падения БПЛА ВСУ неизвестное белое вещество

В сентябре бойцы ДНР сбили беспилотный летательный аппарат 35-й бригады ВСУ, который корректировал обстрелы украинской армии на донецком направлении. Позже военные Донецкой Народной Республики опубликовали видео, которое было сделано с украинского дрона. На ролике видно, как сброшенная с БПЛА граната летит вниз на территорию, где расположены гражданские объекты.

Напомним, в 2014 году некоторые регионы Донбасса — нынешние ДНР и ЛНР — отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате государственного переворота. Киев в ответ начал на юго-востоке силовую операцию против мирных жителей. С начала гражданской войны на Украине в Донбассе погибли минимум 13 тысяч человек, ранее сообщали в ООН.

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Источник: Луганский информационный центр
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