Шойгу рассказал о развитии совместных систем ПВО РФ и Белоруссии

Москва, 25 октября. Россия и Белоруссия продолжат развитие совместных систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании совместной коллегии военных ведомств стран.

Он отметил, что на заседании были приняты постановления по обеспечению развития совместных военных систем. Речь идет об объединенной системе РЭБ и Единой региональной системы ПВО России и Белоруссии. По словам Шойгу, в 2019 году были проведены специальные учения, где подразделения двух стран отработали новые формы и способы ведения радиоэлектронной борьбы.

«Планируем подобные мероприятия проводить ежегодно, привлекать белорусских коллег к российским межведомственным тренировкам по ведению радио- и радиотехнического контроля», — цитирует слова Сергея Шойгу РИА Новости.

Министр добавил, что в 2020 году состоятся 136 совместных мероприятий вооруженных сил РФ и Белоруссии. По словам Шойгу, половина из них — мероприятия оперативной и боевой подготовки.

Ранее Сергей Шойгу заявил, что выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) может привести к новой гонке вооружений, которая коснется и Европы, и Азиатско-Тихоокеанского региона. Он добавил, что выход Вашингтона из соглашения ставит под угрозу систему стратегической стабильности в мире.