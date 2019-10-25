Националисты потребовали от власти отказаться от любых уступок по Донбассу

Активисты радикальных группировок «Национальный корпус« и «Национальные дружины» провели «акцию устрашения» у здания Киевской обладминистрации. Корреспондент Федерального агентства новостей передает с места событий.

Радикалы начали стягиваться к Киевской ОГА около полудня. Еще в метро корреспондент ФАН заметил форменные куртки «Нацдружин» на молодых парнях, ехавших в вагоне. Впрочем, на месте он обнаружил не более сотни активистов, которые ежились от прохладного тумана и дождя. Затем вперед выступил один из лидеров радикалов, ближайший соратник Андрея Билецкого по прозвищу Бык. Он заявил, что националистов не устраивает поведение украинской власти.

«Президент Зеленский и его команда делают вид, что прислушиваются к мнению патриотов и ветеранов АТО, — сообщил Бык. — А на деле они ведут двойную игру! Они говорят, что разведение сил в Донбассе скоро состоится и что обязательно пройдет саммит «нормандской четверки». Мы считаем это предательством национальных интересов страны, предательством тех, кто воевал за целостность Украины!»

Лидер радикалов огласил требования к власти: Владимир Зеленский должен в ближайшее время лично встретиться с лидерами «патриотов Украины» и твердо пообещать ни в чем не уступать России на переговорах, не отводить войска и продолжать добиваться мира в Донбассе военными средствами. Более того, националисты хотят, чтобы президент подписал документ с обещанием выполнить все эти требования. Бык решил преподать своим юным подопечным (большинству пришедших радикалов было чуть за 20) небольшой урок истории. Он сравнил подписание «формулы Штайнмайера» с Мюнхенским сговором 1938 года, когда страны Европы отдали Чехию на растерзание гитлеровской Германии.

«Если власть начнет выполнять эти соглашения, то мы получим и позор, и войну, — заявил Бык. — Мира в Донбассе можно добиться, только захватив Донецк и Луганск и выгнав оттуда всех коллаборационистов!»

Ближе к концу митинга радикалы выпустили несколько сигнальных ракет, а также сообщили, что аналогичные акции прошли 25 октября «во всех крупных городах Украины».

По впечатлениям корреспондента ФАН, «акция устрашения» националистам не удалась. Помимо того, что на митинге собралось мало активистов, он совершенно не привлек внимания горожан. Те проходили мимо юнцов в карточках «Нацкорпуса» как мимо прокаженных. Малая численность акции позволяет говорить и о том, что украинцев, желающих срыва выполнения страной минских договоренностей и продолжения войны в Донбассе, крайне мало.

Хотелось бы, чтобы подобные жалкие попытки националистов настоять на своем убедили украинскую власть в правильности выбранного пути и в том, что разведение войск в Донбассе нужно провести тихо и быстро. Впрочем, как именно отреагирует «команда Зе» на последние акции, станет ясно в самое ближайшее время.