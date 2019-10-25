Путин: Россия последовательно поддерживает усилия Движения неприсоединения

Москва, 25 октября. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям 18-го саммита Движения неприсоединения. Текст приветствия опубликован на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что Россия привержена усилиям Движения неприсоединения, которые направлены на создание многополярной системы мироустройства, основанного на равноправии диалога и сотрудничества.

«Россия последовательно поддерживает усилия Движения неприсоединения, направленные на построение справедливой многополярной системы мироустройства», — говорится в обращении главы государства.

Российский лидер подчеркнул, что нынешняя встреча проходит на фоне сложной международной обстановки и вооруженных конфликтов в ряде регионов мира.

«Все это затрудняет решение многих социальных и экономических проблем, в том числе таких первоочередных, как борьба с бедностью и голодом», — говорится в телеграмме.

Путин также отметил, что дальнейшее углубление взаимодействия между Россией и Движением неприсоединения будет способствовать укреплению глобальной стабильности и мировой безопасности.

Очередной саммит Движения неприсоединения стартовал 25 октября стартовал 25 октября в Баку. В саммите участвуют делегации из 158 стран. К настоящему моменту Движение неприсоединения объединяет 120 государств, которые отказались от участия в военных блоках. 17 государств и 10 международных организаций принимают участие в работе саммита в качестве наблюдателей.