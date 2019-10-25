Эксперт объяснил, почему Украина не сможет «крутить веревки из России

Москва, 25 октября. Заместитель председателя Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб заявил в интервью украинским СМИ, что России «придется» продлить договор о транзите газа и прокачать не менее 50 млрд кубометров.

К таким выводам Сологуб пришел, приняв в расчет объем газа в украинских хранилищах и сроки введения в эксплуатацию «Северного потока — 2».

Между тем, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков полагает, что заявления замглавы украинского Нацбанка являются не более чем блефом и попыткой набить себе цену в преддверии очередного раунда переговоров по газу. По его словам, Украина пытается создать видимость, что Россия и Европа зависят от ее газотранспортной системы, что якобы дает Киеву возможность «крутить веревки» из своего соседа. На деле же Украина куда больше нуждается в транзите, чем остальные стороны.

«Не будет украинского транзита ‒ ну что же, переживем без него, ничего страшного. Просто европейцы, наконец, окончательно убедятся в том, о чем мы давно говорили: что Украина использует свой статус монопольного по сути транзитера, и это все негативно закончится», — заявил Юшков, выступая в эфире радио Spuntnik.

Эксперт также обратил внимание на несогласованность заявлений по транзиту: в Нацбанке говорят одно, а в «Нафтогазе» другое. Накануне стало известно, что «Газпром» ждет ответа от Киева на свои предложения по транзиту.

Напомним, что в этом году истекает срок действия контракта на транзит российского газа через Украину, а стороны до сих пор не договорились о его пролонгации. Киев требует, чтобы Россия продлила договор и гарантировала определенный объем прокачки газа. Москва же утверждает, что подпишет договор только при условии отзыва всех судебных исков к «Газпрому».

Дело в том, что после завершения строительства газопровода «Северный поток — 2», который проходит напрямую в Европу, в обход Украины, необходимость в транзите для Москвы полностью отпадет. К тому же украинская газотранспортная система сильно изношена, из-за чего происходит потеря газа. Однако ситуация осложняется тем, что поставки газа через Украину — это больше политический вопрос, чем экономический. Европейские страны, которым выгоднее избавиться от посредника в лице Украины, тем не менее, настаивают на сохранении транзита, чтобы поддержать своего союзника.