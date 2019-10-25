В редакции Forbes опровергли информацию об обысках

Москва, 25 октября. Информация о том, что ФСБ якобы проводит обыски в московской редакции Forbes, является ложью. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

По словам источка ФАН, за этим вбросом может стоять олигарх Михаил Гуцериев. Ранее он обвинил журнал в распространении сведений, которые порочат его деловую репутацию (речь идет о материале «Траст» насчитал триллион рублей долга у семьи Гуцериева и его племянника Шишханова»). Сам Гуцериев эти данные опроверг.

Отметим, что согласно информации об обысках в офисе Forbes, сотрудники ФСБ проводят следственные действия в рамках уголовного дела о вымогательстве, главным фигурантом которого является генеральный директор и основной акционер Forbes — Магомед Мусаев.