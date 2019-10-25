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Гончаренко сохранит пост главного тренера ЦСКА

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Гончаренко сохранит пост главного тренера ЦСКА

Москва, 25 октября. Столичный футбольный клуб ЦСКА не планирует расставаться с главным тренером команды Виктором Гончаренко, сообщил источник Федерального агентства новостей.

По словам источника, в клубе изначально понимали, что текущий сезон будет складываться для команды непросто. Сообщается, что руководство клуба воспринимает текущее положение «армейцев» как штатное, а потому как минимум до зимы никаких перестановок на тренерском посту не будет.

Гончаренко возглавляет ЦСКА с декабря 2016 года. Под его руководством московский клуб дважды становился серебряным призером чемпионата России, а в прошлом году выиграл Суперкубок страны. После 13 туров «армейцы» делят 4-5 места в таблице РПЛ с «Ростовом». У команд по 26 набранных очков.

По итогам трех туров группового этапа Лиги Европы команда занимает последнюю строчку в своей группе. У команды три поражения с общим счетом 1:8.

Ранее источник ФАН сообщил, что «Валенсия» интересуется нападающим ЦСКА Федором Чаловым. По словам источника, 21-летний нападающий входит в список возможных кандидатов на усиление линии атаки «летучих мышей».

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