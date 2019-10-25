Турция потребовала от США арестовать главу курдов-террористов SDF

Баку, 25 октября. Власти Турции направили в Вашингтон официальный запрос на арест и экстрадицию главаря курдов-террористов бандформирования «Демократические силы Сирии» (SDF) Мазлума Абди.

Об этом в пятницу на пресс-конференции в Баку заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, пишет ТАСС.

«На этого человека, террориста, выдан красный бюллетень Интерпола, он в международном розыске. И США, присоединившиеся к системе Интерпола, устанавливают с ним контакт», — сообщил министр.

Чавушоглу подчеркнул, что власти Турции считают контакт Вашингтона и Мазлума Абди неприемлемым, в связи с чем в Белый дом направлена соответствующая нота.

Ранее Анкара лишь заявляла о своем намерении по аресту главу курдских боевиков. Однако когда появилась информация, что Мазлума Абди могут вывезти из Сирии в Вашингтон, Турция обратилась к представителям США.

Настоящее имя главы SDF Мазлума Абди – Ферхат Абди Шахин. Боевик в течении 20 лет состоит в Рабочей партии Курдистана (РПК). Деятельность данной организации признана террористической во многих странах, в том числе в Турции и США. Абди неоднократно задерживали власти Сирии, однако террорист не прекращал свою деятельность — в августе 2014 года он возглавил переговоры с США по сотрудничеству, после чего получил статус командующего нового курдского бандформирования SDF.