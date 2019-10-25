Шойгу заявил об угрозе новой гонки вооружений из-за выхода США из ДРСМД

Москва, 25 октября. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) может привести к новой гонке вооружений, которая коснется и Европы, и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Во время совместной коллегии с представителями ВС Белоруссии Шойгу указал на возможные последствия выхода США из ДРСМД.

«Выход США из ДРСМД ставит под угрозу систему стратегической стабильности в мире и может спровоцировать новую гонку вооружений, причем не только в Европейском, но и в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — констатировал российский министр.

Глава Минобороны РФ отметил, что для современных международных отношений становится нормой применение «односторонних, в том числе силовых, действий с нарушением международного права». Он добавил, что в Пентагоне уже допускали, что ранее запрещенные ракеты могут быть размещены не только в Европе, но и в Азии — у границ Китая, которого, как заявил вице-президент США Майк Пенс, Вашингтон считает своим главным геополитическим конкурентом, передает «Газета.ru».

Напомним, США вышли из ДРСМД в августе этого года. Россия в ответ была вынуждена также приостановить участие в договоре. Оставшись без стран-подписантов, документ прекратил действовать.

Президент России Владимир Путин ранее подчеркивал, что Москва будет размещать такие ракеты только в ответ на аналогичные действия Вашингтона.

Ранее зампостпреда РФ при ООН в Женеве Андрей Белоусов заявил, что Россия готова в одностороннем порядке соблюдать мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности.