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Центробанк РФ снизил ключевую ставку до 6,5%

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Центробанк РФ снизил ключевую ставку до 6,5%

Москва, 25 октября. Центральный банк РФ снизил ключевую ставку до 6,5%, об этом говорится в сообщении регулятора.

В пятницу ЦБ РФ сообщил о снижении ключевой ставки на 50 базисных пунктов впервые с декабря 2017 года. При этом регулятор сохранил прогноз роста ВВП по итогам 2019 года на 0,8-1,3%.

«Совет директоров Банка России 25 октября 2019 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 б. п., до 6,50% годовых», — сообщили в ЦБ РФ.

Также Центробанк снизил прогноз годовой инфляции в 2019 году с 4,0-4,5% до 3,2-3,7%. Ожидается, что в 2020 году инфляция составит 3,5-4,0%.

Необходимость дальнейшего снижения ключевой ставки будет рассмотрена на ближайшем заседании совета директоров регулятора. В ЦБ РФ отметили, что смягчению денежно-кредитных условий способствовало изменение ожиданий участников рынка.

Ключевая ставка определяет минимальную процентную ставку, по которой регулятор предоставляет кредиты коммерческим банкам и принимает средства на депозиты. Размер ключевой ставки влияет на уровень инфляции.

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