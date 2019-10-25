Россия готова содействовать выполнению Минских соглашений республиками Донбасса

Москва, 25 октября. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия настроена содействовать выполнению Минских соглашений со стороны республик Донбасса. Соответствующее заявление глава внешнеполитического ведомства сделал по итогам переговоров с норвежской коллегой Ине Эриксен Серейде.

Лавров выразил надежду на то, что ситуацию на востоке Украины удастся урегулировать на основе минских договоренностей. По его словам, Москва регулярно слышит подтверждения «со стороны президента Украины Владимира Зеленского о том, что он хочет это сделать».

«Будем надеяться, что у него получится. Мы готовы всячески содействовать выполнению этих договоренностей по линии Донецка и Луганска», — сказал Лавров.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. Тогда Донецкая и Луганская области после государственного переворота отказались признавать новую власть в Киеве, объявив о своей независимости. Украина ввела на территорию Донецкой и Луганской народных республик войска в рамках так называемой «антитеррористической операции». Ополченцам удалось оттеснить ВСУ. Принятые для урегулирования конфликта минские договоренности Киев регулярно нарушает.

Контактная группа по мирному урегулированию в Донбассе на заседании в Минске, которое состоялось 1 октября, согласовала разведение сил в районе Золотого в ЛНР и Петровского в ДНР. Разведение было запланировано на 7 октября и должно было продолжаться в течение 30 суток.