Киев, 25 октября. Европа всегда не недооценивала, а, наоборот, переоценивала Россию, заявил вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

Дипломат объявил о неких «школах мысли» в Европе, которые якобы убеждены в необходимости привлечения России в разные форматы сотрудничества.

«Это привлечение будет сдерживанием России, инструментом превращения России в более цивилизованное государство», — сказал украинский вице-премьер.

Кулеба считает, что Россия будто бы «активно подпитывает эти теории, потому что они выгодны». Он также объявил, что попытки Запада «договариваться с РФ и менять ее» не срабатывают.

«Все заканчивалось только тем, что Россия становилась агрессивной», — пожаловался Кулеба в интервью украинским СМИ.

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне государственного переворота в Киеве в 2014 году. Затем на Украине началась гражданская война. Киев стал бездоказательно обвинять Москву в якобы «вмешательстве» во внутренние дела страны. При этом российская сторона не раз указывала на то, что не является стороной боевых действий в Донбассе и желает Украине преодоления внутреннего кризиса.

Несмотря на гражданский конфликт, Киев надеется получить членство в Евросоюзе и НАТО. Курс на евроинтеграцию Верховная рада закрепила в конституции. При этом в Североатлантическом альянсе не раз подчеркивали, что Киеву в блоке места нет, а для вступления нужно выполнить ряд серьезных условий, требующих затрат и времени. Некоторые стратегические партнеры Украины задаются вопросом, стоит ли предоставлять стране членство в ЕС.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главой правительства Японии Синдзо Абэ поблагодарил Токио за сохранение антироссийских санкций.