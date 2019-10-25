Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина

Украинский вице-премьер пожаловался, что Европа всегда «переоценивала» Россию

648
0 Оставить комментарий

Украинский вице-премьер пожаловался, что Европа всегда «переоценивала» Россию

Киев, 25 октября. Европа всегда не недооценивала, а, наоборот, переоценивала Россию, заявил вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

Дипломат объявил о неких «школах мысли» в Европе, которые якобы убеждены в необходимости привлечения России в разные форматы сотрудничества.

«Это привлечение будет сдерживанием России, инструментом превращения России в более цивилизованное государство», — сказал украинский вице-премьер.

Кулеба считает, что Россия будто бы «активно подпитывает эти теории, потому что они выгодны». Он также объявил, что попытки Запада «договариваться с РФ и менять ее» не срабатывают.

«Все заканчивалось только тем, что Россия становилась агрессивной», — пожаловался Кулеба в интервью украинским СМИ.

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне государственного переворота в Киеве в 2014 году. Затем на Украине началась гражданская война. Киев стал бездоказательно обвинять Москву в якобы «вмешательстве» во внутренние дела страны. При этом российская сторона не раз указывала на то, что не является стороной боевых действий в Донбассе и желает Украине преодоления внутреннего кризиса.

Украинский вице-премьер пожаловался, что Европа всегда «переоценивала» Россию

Несмотря на гражданский конфликт, Киев надеется получить членство в Евросоюзе и НАТО. Курс на евроинтеграцию Верховная рада закрепила в конституции. При этом в Североатлантическом альянсе не раз подчеркивали, что Киеву в блоке места нет, а для вступления нужно выполнить ряд серьезных условий, требующих затрат и времени. Некоторые стратегические партнеры Украины задаются вопросом, стоит ли предоставлять стране членство в ЕС.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главой правительства Японии Синдзо Абэ поблагодарил Токио за сохранение антироссийских санкций.

infox - new
Источник: Сегодня
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров