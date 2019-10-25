МИД РФ ждет новых обвинений во «вмешательстве в выборы» от США

Москва, 25 октября. Москва уверена, что США вновь попытаются обвинить Россию во «вмешательстве» в преддверии президентской гонки в Штатах. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков во время своего выступления на конференции в Фонде Горчакова.

Дипломат отметил, что на волне беспочвенных и бездоказательных обвинений в так называемом российском «вмешательстве в американские выборы» в 2016 году сложилась обстановка глубокой подозрительности и недоверия к политике Москвы. По его словам, американцам крайне сложно выходить из этого состояния, в которое они сами себя ввергли. Кроме того, «российская карта» оказалась удобным средством сведения политических счетов и до сих пор используется во внутриполитической борьбе, добавил замглавы российского внешнеполитического ведомства, с учетом этого, Москва ждет новых обвинений во «вмешательстве в выборы» от США.

«Я уверен, что по мере приближения к выборам, которые предстоят 3 ноября 2020 года, мы услышим и увидим еще немало из этого же разряда, из разряда злонамеренных, беспочвенных обвинений российской стороны в попытках повлиять на внутриполитические расклады в США и каким-то образом оказать воздействие на настроение избирателей», — сказал Сергей Рябков, передает РИА Новости.

Напомним, в США на протяжении почти двух лет шло расследование о так называемом «вмешательстве России в президентские выборы», состоявшиеся в 2016 году. Россия неоднократно отвергала бездоказательные обвинения в свой адрес. Сам президент США Дональд Трамп называл расследование не иначе как «охотой на ведьм».

Расследование, которое вел американский спецпрокурор Роберт Мюллер, обошлось федеральному бюджету США в 30 миллионов долларов и закончилось полным провалом. Мюллеру не удалось найти никаких следов того, что Москва хоть каким-то образом повлияла на электоральные процессы в Вашингтоне, после чего он подал в отставку.