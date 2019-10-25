Россия может обзавестись военной базой в ЦАР. События дня. ФАН-ТВ

ЦАР задумалась о военной базе РФ Россия может обзавестись за рубежом новой военной базой. Если договорится об этом с Центральноафриканской республикой (ЦАР). Ее президент Фостен-Арканж Туадера в интервью «РИА Новости» рассказал, что сейчас этим вопросом заняты министерства обороны обеих стран. К слову, безопасность не только в ЦАР, но и вообще на всем континенте стала одной из ключевых тем крупного саммита «Россия-Африка», он завершился в Сочи накануне. Там же Туадера встретился со своим коллегой Владимиром Путиным. Президенты сделали акцент на том, что Россия оказала ЦАР огромную помощь именно в военной сфере: обучением кадров, поставками оружия и техники. Путин в свою очередь напомнил, что в данной отрасли наша страна заключила соглашения с более чем 30 африканскими государствами.

Аваков заступился за «Азов» Дискредитация и позорная информационная кампания. Такими словами глава МВД Украины Арсен Аваков описал недавний скандал вокруг подразделения «Азов». Министр вступился за боевиков, заявил, что никакой нацизм они не продвигают, и даже похвалил их борьбу за территориальную целостность страны. Однако повод для дискуссий вновь разгорелся на прошлой неделе благодаря 40 конгрессменам США во главе с Максом Роузом. Они отправили письмо госсекретарю Штатов Майку Помпео с вопросом: почему «Азов», открыто принимающий в свои ряды нацистов, не признан в США террористической организацией. К слову, само формирование «Азов» по ходу гражданской войны в Донбассе сначала имело неофициальный статус, но затем вошло в состав украинской Нацгвардии. Что касается американских конгрессменов, ответ Помпео на свой запрос они так и не получили. По крайней мере, публично.

С-400 развернуты под Белградом Россия и Сербия поднимают друг над другом надежный «Славянский щит». Именно так названы совместные учения обеих стран, которые проходят до 29 октября. На авиабазе «Батайница» под Белградом уже развернута техника военно-воздушных сил: С-400 и «Панцирь-С». Для этих комплексов, как отмечает наше Министерство обороны, учения в Сербии стали первой иностранной командировкой. На своем боевом дежурстве они отработают возможные сценарии атак противника, в условиях сильных помех и массивных авиаударов. К слову, проверить ПВО в действии участники смогли еще месяц назад, когда первый этап учений принимала Россия (в Астраханской области). А сам «Славянский щит» для обеих стран стал дебютным и, возможно, не последним.