Норвежская авиакомпания опровергла сообщения о покупке самолетов SSJ-100

Москва, 25 октября. Норвежский лоукостер Norwegian Air Shuttle не подписывал соглашений с российской компанией «Гражданские самолеты Сухого» о поставке 40 Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100). Об этом сообщила представитель авиакомпании Астрид Маннион-Гибсон.

«Мы можем подтвердить, что проводили встречи с российскими властями и производителем SSJ, но не подписывали никаких соглашений», — рассказала она.

Ранее СМИ, ссылаясь на два источника, близких к разным сторонам сделки, сообщили, что Norwegian Air Shuttle и «Гражданские самолеты Сухого» якобы подписали меморандум о поставке воздушных судов, передает «Ридус». Предполагалось, что поставка самолетов будет осуществляться в два этапа. Сначала десять SSJ-100 будто бы должна была получить в лизинг аргентинская «дочка» норвежской авиакомпании, остальные 30 самолетов якобы собирались передать основному перевозчику, сообщает «Царьград».

Кроме того, СМИ сообщали, что в меморандуме указано условие поставки российских воздушных судов. Норвежская авиакомпания будто бы попросила взамен на покупку самолетов предоставить ей возможность летать по транссибирскому маршруту и получать скидки на такие рейсы. Как уточняет телеканал «360», речь шла о рейсах из Европы в Китай, Японию, Индию, Южную Корею и на Филиппины.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о популярности самолетов Sukhoi Superjet у российских авиакомпаний. По его словам, эти воздушные суда все чаще эксплуатируются перевозчиками, самым крупным из которых является «Аэрофлот».