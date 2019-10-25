Дом моды Зайцева может уйти с молотка за многомиллионные долги

Москва, 25 октября. Дом моды Вячеслава Зайцева имеет многомиллионные долги. В связи с этим легендарное здание может стать лотом аукциона, сообщает Пятый канал.

Вячеслав Зайцев получил широкую известность благодаря созданию сценических костюмов для таких звезд шоу-бизнеса, как Филипп Киркоров, Иосиф Кобзон, Эдита Пьеха и Алла Пугачева. Недавно в рамках Московской недели моды кутюрье представил свою новую коллекцию одежды и сорвал шквал аплодисментов.

Однако СМИ сообщают, что в настоящее время бизнес Зайцева не так успешен. Департамент городского имущества города Москвы обратились в суд с иском на дом моды Зайцева. Причиной стала задолженность компании по арендной плате за участок общей площадью 2470 квадратных метров, расположенный на проспекте Мира.

Текущая задолженность составляет порядка 58 миллионов рублей. Модельер заявил, что не знает о существовании иска к модному дому, однако признает упадок бизнеса.

«Сейчас, например, вообще нет народа. Очень красивая коллекция выставлена внизу. И можно было бы одеться замечательно. Люди как-то не заходят», — цитирует Пятый канал Зайцева.

За 2018 год Дом моды Зайцева заработал почти 34 миллиона рублей, однако чистая прибыль компании составила 45 тысяч рублей. В связи с этим модельеру пришлось снизить цены на часть коллекций.

«Есть вещи, которые от кутюр, они, конечно, дорогие. А так вещи от десяти тысяч. Можно спокойно купить», — сообщил Зайцев.

Модный дом существует уже почти 40 лет. Компании удается держаться на плаву за счет сдачи площадей в аренду, также небольшую прибыль Зайцеву приносит частное модельное агентство. Однако здание переживает не самые лучшие времена и требует ремонта, на который у кутюрье нет уже сил и здоровья.

«Время пришло уже. Пора подумать о себе. Все время работа», — разводит руками Вячеслав Зайцев.

Риелторы говорят, что здание Дома моды вызывает интерес у бизнесменов из-за своего расположения.

«Это первая линия Проспекта Мира, близость от метро — кольцевой станции Проспект Мира. Совсем недалеко от Садового кольца», — сообщил риелтор Даниил Орлов.

Если руководство модного дома не погасит задолженность за аренду, то здание может уйти с молотка в счет долгов.

Некоторые российские звезды переживают за будущее Зайцева и его модную индустрию. Они обратились к фанатам с просьбой о помощи кутюрье. Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров, в свою очередь, предложил вовсе аннулировать долг Дома моды.