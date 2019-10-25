Путин поблагодарил Всемирный конгресс русской прессы за борьбу со стереотипами

Москва, 25 октября. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Всемирный конгресс русской прессы помогает бороться с навязыванием стереотипных образов России. Телеграмму главы государства опубликовала пресс-служба Кремля.

Путин направил приветствие участникам XXI Всемирного конгресса русской прессы, который открылся 25 октября в Анкаре и завершится 27 октября в Аланье. Президент поблагодарил участников объединения за их работу.

«Используя мощный консолидирующий и просветительский потенциал средств массовой информации, вы вносите значимый вклад в формирование общего русскоязычного информационного пространства, — говорится в тексте послания российского лидера, — обеспечиваете правдивое, объективное освещение важных международных событий, противостоите распространению пропагандистских мифов и навязыванию ложных, стереотипных образов России».

По мнению президента России, деятельность представителей конгресса делает позиции русского языка в мире более прочными, а также способствует развитию международного сотрудничества в гуманитарной сфере. Во встречах конгресса участвуют сотрудники СМИ, аудиторию которых составляют миллионы россиян, проживающих за рубежом, добавил Путин.

В работе ХХI Всемирного конгресса русской прессы принимают участие издатели и главные редакторы, представляющие около 400 русскоязычных зарубежных медиа из более чем 50 стран мира.

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