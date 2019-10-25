Нарушения выявили в роддоме в Кемерово, откуда похитили ребенка

Кемерово, 25 октября. Прокуратура в ходе проверки в роддоме в Кемерово, откуда был похищен ребенок, выявила нарушения законодательства об охране жизни и здоровья граждан, в том числе новорожденных детей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным представителей прокуратуры, в роддоме Областной клинической больницы скорой медицинской помощи имени Подгорбунского не были выполнены все предусмотренные законом мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта. Руководство больницы не приняло меры по усилению пропускного и внутриобъектового режима.

Кроме того, выяснилось, что охраняли помещения без привлечения сотрудников специализированных организаций. Прокурор внес главному врачу больницы представление. А СУ СК РФ по региону возбудил уголовное дело в отношении женщины, похитившей ребенка.

Как пишет «Газета Кемерова», в начале этого месяца жительница Ленинск-Кузнецкого похитила малыша из родильной палаты. Пропажу ребенка обнаружила мать, которая сообщила о случившемся супругу. Мужчина, подъезжая к больнице, увидел женщину с завернутым в куртку младенцем на руках. Он забрал ребенка.

Женщина затем рассказала правоохранительным органам, что ей пришлось украсть ребенка, чтобы не раскрылся обман. Дело в том, что несколько месяцев назад она сообщила супругу о своей «беременности».

Напомним, в начале сентября стало известно о еще одном резонансном случае в Кемерово — уставший от родительских обязанностей молодой отец подарил новорожденную дочь соседке. Несколько дней он с 19-летней супругой распивал спиртные напитки, а когда она ушла гулять с друзьями, отдал малышку знакомой, как и все документы на ребенка. Теперь их могут лишить родительских прав.