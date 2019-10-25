Росатом построит в Руанде центр ядерной науки и технологий

Сочи, 25 октября. Россия и Руанда подписали межправительственное соглашение о строительстве центра ядерной науки и технологий в африканской стране, об этом сообщила пресс-служба Росатома.

Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев и министр инфраструктуры Руанды Клавер Гатете подписали соглашение в пятницу на полях саммита Россия – Африка в Сочи. Возможности центра будут использованы в геологии при определении элементного состава руд и минералов. Кроме того, в центре будут производиться радиоизотопы для лечения онкологических заболеваний, а также использования в промышленности и сельском хозяйстве.

В Росатоме добавили, что создание центра будет содействовать работам по определению элементного состава руд и минералов, экологических проб, подготовке специалистов по атомной промышленности, а также проведению исследований в области цифровых технологий. В центре будет создана исследовательская ядерная установка на базе водо-водяного реактора мощностью до 10 МВт.

Напомним, саммит Россия – Африка прошел 23-24 октября в Сочи. Россия и страны Африки подписали более 500 контрактов на сумму свыше 800 млрд рублей в рамках саммита Россия — Африка в Сочи. На полях экономического форума было проведено 35 официальных мероприятий и свыше 1,5 тысячи деловых встреч.