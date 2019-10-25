Москва, 25 октября. Государственная граница между Россией и Норвегией является самой мирной границей в Европе, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

В пятницу глава внешнеполитического ведомства России участвует в церемонии открытия выставки старинных карт. Они посвящены 70-летию Договора между правительством СССР и Кабмином Норвегии о режиме советско-норвежской границы и порядке урегулирования пограничных конфликтов и инцидентов 1949 года.

До начала церемонии Лавров и его норвежский коллега Ине Эриксен Серейде подняли бокалы «за договор и общую границу», которая «объединяет». Лавров подчеркнул, что граница между Россией и Норвегией стала первой в Европе, которая была закреплена юридически и установлена еще в 1326 году. Лавров рассказал, что граница России и Норвегии является самой мирной в Европе.

«По сути дела граница существует без малого 700 лет, за эту историю семивековую были самые разные события по обе стороны границы, но никогда соседние народы, проживающие здесь, не пересекали эту границу с враждебными, захватническими или какими-то иными злонамеренными целями», — подчеркнул он.

Ранее МИД Норвегии заявил, что не считает Россию угрозой существованию страны. Об этом заявил статс-секретарь МИД Норвегии Аудун Халворсен.

Дипломат отметил, что, по мнению Осло, необходимо поддерживать диалог с Москвой, несмотря на некоторые разногласия.

«Норвегия также считает, что, несмотря на наши серьезные разногласия с Россией в сфере политики безопасности, важно вести и поддерживать диалог в политической области», — добавил Халворсен.

Ранее стало известно, что правительство Норвегии передумало создавать на территории страны «ракетный щит» НАТО. Этот вопрос стал предметом серьезного обсуждения, так как власти Норвегии боялись, что это может обострить отношения между Москвой и Осло. В итоге от идеи размещения системы ПРО решили отказаться.