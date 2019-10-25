Риск дефолта в России упал до минимума

Москва, 25 октября. Риск российского дефолта упал до минимума 2007 года и составил 74 пункта, заявила главный экономист «Нордеа Банка» Татьяна Евдокимова.

Эксперт отметила, что в 2018 году на фоне ожидания санкций уровень кредитного дефолтного свопа РФ (CDS. — Прим. ФАН) достигал 170 пунктов. Однако впоследствии оказалось, что влияние антироссийских ограничительных мер в большей степени психологическое. Евдокимова напомнила, что Россия не была отключена от системы SWIFT, поэтому ее экономическую свободу определяют совсем другие вещи, например, способность оплачивать свои долги, и с этим обязательством Россия справляется вполне успешно.

Специалист также пояснила, что снижение CDS фактически означает, что участники рынка признали низкий уровень долга РФ, профицит бюджета страны, снижение балансирующей бюджет цены на нефть и, наконец, высокие золотовалютные резервы.

Принимая во внимания эти сверхустойчивые фундаментальные показатели макроэкономики России инвесторы больше не закладывают в свои резервы риски возможных санкций против Москвы, просчитывая оборот российских еврооблигаций, пояснила она в беседе с РБК.

Кроме того, Евдокимова напомнила, что недавние санкции против РФ вообще никак не отразились на экономические рейтинги страны.