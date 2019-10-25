Саммит «Россия — Африка» продемонстрировал авторитет России на международной арене

Саммит Россия — Африка, проходивший 23-24 октября в Сочи с участием представителей из 43 африканских стран, завершился подписанием декларации о дальнейшем сотрудничестве.

По итогам работы участников саммита главы государств подписали декларацию о сотрудничестве с Россией — в документе прописаны цели и задачи относительно развития сотрудничества России с африканским континентом в сфере политики, экономики, здравоохранения, торговли, образования и культуры. Полный текст декларации опубликован на официальном сайте Кремля.

«Дипломатическое обеспечение саммита было хорошее, потому что почти все страны континента прислали своих лидеров. Более того, кто не смог приехать сам — прислал тех людей, которые на высоком уровне представляют государственные органы. Это означает, что наша страна авторитетна, ее профессионалы сработали очень и очень хорошо. Никакое игнорирование Российской Федерации не было замечено при всем желании посадить нас в эту лужу нашими союзниками по борьбе с терроризмом в лице американцев и европейцев», — считает политолог, ученый-востоковед, кандидат экономических наук, профессор, основатель и президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский.

По мнению эксперта, саммит Россия — Африка является первой ступенью возрождения сотрудничества России с африканскими государствами после провального в этом смысле постсоветского периода.

Среди преимуществ сотрудничества России с африканскими странами политолог выделяет гигантский растущий рынок с выходом на мировую арену, хорошие ресурсы и интересную геополитическую ситуацию.

«Мы там можем предложить то, что никто предлагать не будет — наведение порядка не под политические условия, которые упорно предлагают Америка, Франция, Англия и бывшие колониальные державы», — заключил эксперт.

За два дня работы саммита Россия и африканские государства подписали более 500 контрактов и прочих видов соглашений, общая сумма которых — свыше 800 миллиардов рублей. По словам президента РФ Владимира Путина, саммит Россия — Африка в дальнейшем планируется проводить раз в три года на территории РФ и африканских стран.