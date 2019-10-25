Пентагон отправит танки на помощь курдским боевикам SDF, захватившим нефть Сирии

Военные в Пентагоне планируют подключить танковые подразделения к охране захваченных в Сирии нефтяных полей. Американские СМИ сообщили, что «до половины батальона» (порядка 15 танков) и сотни военнослужащих могут быть переброшены в Заевфратье в рамках обозначенной президентом Трампом задачи по «обеспечению безопасности» в главном нефтедобывающем регионе Сирии..

Трамп вновь «ушел из Сирии»

После того как президент США Дональд Трамп объявил, что американские военные должны «обеспечить безопасность» нефтяных месторождений, расположенных в восточной части провинции Дейр-эз-Зор, стало ясно, что прежние заявления о выводе американских войск из Сирии в очередной раз оказались блефом. Заявления американского президента демонстрируют цели США на Ближнем Востоке наглядно: контроль над нефтью, остальное несущественно.

Изначально предполагалось, что в рамках нового плана США в Заевфратье будет размещена группировка из 200 бойцов спецназа. Теперь источники Fox News утверждают, что Пентагон намерен ввести для охраны нефтяных полей полбатальона танков и сотни военнослужащих. Нефтяные месторождения на востоке Дейр-эз-Зора продолжают контролировать бывшие боевики группировки «Исламское государство1» (запрещено в РФ). Они формально влились в ряды созданной американцами коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF) — это в 2017 году организовали США, которые стремились как можно скорее занять нефтегазовые месторождения САР. Теперь стало известно, что туда же могут быть переброшены боевики бывшего «Южного фронта» «Сирийской свободной армии» (ССА), — так называемые «партнерские силы», которых американцы собрали в районе военной базы «Ат-Танф».

Нефть как главная цель политики США

Чтобы не пустить Дамаск за Евфрат, где находятся крупнейшие нефтегазовые месторождения, такие как «Аль-Омар» и «Аль-Танак», Пентагон планирует собрать всех своих наймитов в Сирии на новой военной базе. Однако в Дамаске не сомневаются в том, что нефтяные поля вскоре вернутся под контроль сирийского правительства.

«Америка потерпела поражение в Сирии, поэтому слова президента США Дональда Трампа выглядят скорее как лишняя попытка самоутвердиться. Все нефтяные поля в ближайшее время будут возвращены под контроль сирийского государства, не исключено, что в рамках военной операции», — объявил в беседе с «Известиями» сирийский парламентарий Аммар аль-Асад.

Сирийский политик подчеркнул, что стабильность на юго-востоке Сирии будут обеспечивать части Сирийской арабской армии (САА), а не различного рода курдские боевики или иностранные силы.

Российские политики неоднократно подчеркивали, что присутствие американских сил в Сирии является незаконным — если раньше американцам удавалось прикрыться резолюцией Совбеза ООН о борьбе против ИГИЛ1, то после того как президент Трамп сам объявил о разгроме «халифата», этот предлог для продолжения оккупации больше не действует.

Фактически чиновникам в Пентагоне приходится раз за разом «изобретать» ИГИЛ на оккупированных территориях, чтобы оправдать продолжение присутствия американских войск, которые следят за тем, как выкачивается сирийская нефть. Курды-террористы, связанные с «Рабочей партией Курдистана», оказали в этом США неоценимую помощь, выпустив из тюрем боевиков и сторонников ИГИЛ на всей подконтрольной территории.

Политический проигрыш Пентагона

События минувших недель наглядно показали: с самого начала Соединенные Штаты интересовали ресурсы Сирии. Решительное вмешательство России, а теперь и Турции с военной операцией «Источник мира» вынудило американцев сократить зону своего присутствия в Сирии. Пентагон сосредоточил свои усилия на двух направлениях: в «Ат-Танфе», где незаконно размещенная военная база блокирует главный путь доставки грузов из союзного Дамаску Ирана, и на Восточном берегу Евфрата. Если — а вернее, когда — Дамаск вернет контроль над нефтью и сможет преодолеть топливный кризис, все американские планы в Сирии ждет провал.

«В разговорах с Федеральным агентством новостей я предупреждал: как только встанет вопрос об отходе курдских боевиков, США подключат других своих наймитов в Сирии, — отмечает доцент РЭУ имени Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев. — На мой взгляд, здесь влияет следующий момент: когда США действуют в том или ином направлении, они не занимаются политическими вопросами, как это делает Россия, — урегулирование, согласование интересов, разрешение конфликтных ситуаций, — а сосредотачиваются исключительно на получении прибыли».

Сосредоточенность на «выколачивании» прибыли из захваченных территорий не дает американцам шансов сохранить свои приобретения и вести политику «на долгой дистанции», считает Перенджиев. Поэтому усилия России, которая вынуждена была развернуть масштабную дипломатическую и политическую деятельность по урегулированию в Сирии, в итоге привели к закономерному результату — американские войска отходят, а Сирийская арабская армия бескровно возвращает огромные территории под контроль властей. США при этом теряют оперативные возможности.

«Они не понимают, в чем их ошибка — со своей точки зрения они делают все правильно. Как бы они ни действовали — возможно, с прибылью у них все пока хорошо, но из сирийской политики их выдавливают Россия, Дамаск и Турция, и их возможности постоянно сокращаются», — указал собеседник ФАН.

Нет конфликта — нет американцев

Соединенные Штаты способны действовать там, где существуют основания для реального конфликта — или где они способны такой конфликт создать, поманив потенциальных наемников деньгами, считает Перенджиев.

Эксперты как в РФ, так и в Сирии неоднократно отмечали, что добыча нефти на захваченных месторождениях (создание которых стоило Дамаску миллиардов долларов) ведется варварским способом, без эффективной ремонтной базы и в нарушение всех правил эксплуатации. В результате количество добываемой нефти постоянно сокращается. США это устраивает, поскольку полное истощение нефтедобывающих мощностей нанесет тяжелейший ущерб Сирии.

«Пока что Штаты находят желающих пограбить ресурсы Сирии. Но когда объемы доступных для грабежа ресурсов будут сокращаться, США будут терять влияние. И контингент, из которого США набирают боевиков, будет сокращаться — по мере того как Россия будет предпринимать шаги по политическому разрешению конфликта. Разрешение конфликта в Сирии, само устранение конфликтных ситуаций не оставляет базы для США, — подчеркнул Александр Перенджиев. — Штаты способны базироваться только на конфликтных интересах, и если урегулируются конфликты, то у них не будет базы для влияния».

1 Организация запрещена на территории РФ.