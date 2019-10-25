Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика
  /  Обновлено: 

Российские журналисты подвергаются дискриминации во Франции, заявили в МИД РФ

140
0 Оставить комментарий

Российские журналисты подвергаются дискриминации во Франции, заявили в МИД РФ

Москва, 25 октября. Работающие во Франции российские журналисты продолжают подвергаться дискриминации со стороны властей этой страны, заявил глава первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов.

По словам дипломата, Елисейский дворец и МИД Франции регулярно отказывают в аккредитации на свои мероприятия журналистам телеканала RT, агентств Sputnik и Ruptly (входит в телесеть RT).

Более того, по данным Парамонова, Sputnik и вовсе отключили от информационных рассылок со стороны госорганов Франции. Больше года Sputnik и Ruptly не получали ответа французского МИД на получение пресс-карт. Ведомство просто игнорировало их запросы. И это при том, что все формальности были строго соблюдены.

«Участились и случаи неоправданно затянутых проверок российских журналистов полицейскими и пограничными властями в ходе поездок внутри ЕС», — добавил Парамонов.

Особенно часто, по его словам, таким проверкам подвергают журналистов РИА Новости. 

Напомнил Парамонов и о вопиющем инциденте с сотрудницей этого агентства Викторией Ивановой, которую жестоко избили в ходе протестов «желтых жилетов» в Париже. Удары дубинкой по голове и руке женщина получила от полицейских, разгонявших демонстрантов. Стражей порядка нисколько не смутили ни повязка Ивановой с надписью «Пресса», ни каска с наклейкой с таким же текстом. В итоге корреспондентку госпитализировали, врачи диагностировали у нее сотрясение мозга и ушибы.

Парамонов подчеркнул, что Париж обязан выполнять свои международные обязанности как в Совете Европы, так и в ООН, в частности, обеспечивать безопасность сотрудников СМИ, которые работают во Франции.

«По-прежнему ожидаем, что французские судебные органы проведут справедливое расследование инцидента с Викторией Ивановой, и виновные будут наказаны», — заключил он в беседе с РИА Новости. 

 

infox - new
Источник: РИА Новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров