Баранец оценил необходимость появления военной базы России в ЦАР

Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец уверен, что военная база РФ в ЦАР откроет двери для политического, экономического и образовательного уровней.

Ранее президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера сообщил, что рассматривает возможность создания на территории ЦАР российской военной базы.

«Мы продолжаем работать с национальным министерством обороны и с министерством обороны России над этим вопросом, чтобы изучить возможности», — отметил он.

О том, что в африканской республике может появиться военная база РФ, говорила в январе министр обороны Мари Ноэль Койяра. Это может быть реализовано в рамках межправительственного соглашения о военном сотрудничестве, которое Россия и ЦАР подписали в августе 2018 года. В настоящее время в стране действует центр в Беренго, где солдаты ЦАР с помощью российских военных и гражданских инструкторов учатся обращаться с оружием и изучают методы ведения боя.

Комментируя слова лидера ЦАР, военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что «переговоры о создании российской военной базы в ЦАР между военными ведомствами стран ведутся уже давно».

«У нас есть давно заключенная декларация о военно-техническом сотрудничестве. Это факт, и мы имеем полное право на это, не нарушая ни один из договоров. […] Пока идут переговоры, обсуждаются параметры этого соглашения, и пока еще не известно, будет ли там военный объект России или военная база — это две разные категории. База — это более крупное формирование, а военный объект — мелкое, на котором, например, может размещаться учебный батальон, где будут обучаться танкисты, артиллеристы, зенитчики и т. д. Пока вопрос параметров только лишь обсуждается», — сказал Баранец.

По словам собеседника ФАН, в желании Российской Федерации расширить свое присутствие на Африканском континенте нет ничего предосудительного, особенно если учитывать, что по всему миру у тех же США насчитывается около 700 военных баз и объектов.

«В глобальном плане США держат наш земной шар как арбуз в капроновой авоське. А база РФ в ЦАР — это чрезвычайно важный фактор российского влияния в мире. Мы прекрасно понимаем, что Россия вылезла из-под завалов 90-х годов, когда мы чувствовали себя пораженцами в холодной войне, когда США и НАТО рассматривали нас как собственный трофей, и сегодня российская внешняя политика и ее военная компонента начинают преобладать. Естественно, все это происходит параллельно с экономической экспансией», — продолжает Виктор Баранец.

Кроме того, появление полноценного военного объекта на территории Центральноафриканской Республики позволит говорить о том, что у России появился надежный союзник в стратегически важном регионе.

«И в случае реальной военной угрозы нам такая база никогда не помешает. Должен сказать, сейчас оппозиция снова начнет ныть о том, будто мы тратим деньги непонятно на что. Это примитивное мышление, такое же, как и негативные заявления о том, что мы простили 20 млрд долларов странам Африки. Но ведь эти долги еще с советских времен накапливались, а это просто общая цифра, которую мы простили. Это вложения в будущее наших взаимоотношений», — добавил военный обозреватель «Комсомольской правды».

Несмотря на то, что обсуждается возможность открытия на территории ЦАР российской военной базы, «Москва приходит на континент не с автоматом, а с хлебом и социально значимыми проектами, которые позволят развивать африканские государства».

«Почему так? Чем прочнее между странами развивается военно-техническое сотрудничество, тем сильнее это дает толчок для развития экономических и политических отношений. В данном случае как бы это парадоксально ни звучало, но именно его величество военные открывают своим сотрудничеством двери для дипломатического, политического, экономического, культурного, научного, образовательного уровней. Вот в этом квинтэссенция нашего проникновения в ЦАР», — говорит Баранец.

По мнению военного обозревателя, очень велика вероятность, что в недалеком будущем на территории других стран Африки также могут появиться российские военные объекты. Это будет сигнализировать другим европейским и западным странам о присутствии в регионе Российской Федерации.

«Россия возвращается в Африку по тем же лекалам и с теми же намерениями, что были у СССР. Мы потеряли гигантский опыт сотрудничества Советского Союза с Африкой. У нас же училось столько народу, что практически все правительства африканских стран были студентами нашего знаменитого университета Патриса Лумумбы. А сколько мы ученых и военных воспитали? Но дело в том, что мы туда идем как миротворцы. Я не исключаю, что в будущем из-за накаленной обстановки в регионе Россию попросят поднять между воюющими сторонами свой миротворческий флаг. И это, думаю, не может быть не оценено на уровне ООН», — заключил обозреватель КП.

Напомним, ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги начались столкновения между боевиками и противостоящими им повстанцами-христианами. Только в начале этого года президент Туадера и представители вооруженных группировок подписали мирное соглашение, которое призвано положить конец многолетнему конфликту. В частности, должны быть проведены свободные выборы, правительство обязалось обеспечить свободу создания партий и политических движений, а также создать условия для возвращения беженцев.