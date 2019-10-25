Американист объяснил решение Байдена противостоять на выборах Путину вместо Трампа

Экс-вице-президент США Джо Байден, намеревающийся побороться за пост главы Белого дома в следующем году, призвал американцев скинуться на его предвыборную кампанию, чтобы показать президенту РФ Владимиру Путину, что «выбирает народ Америки, а не он». Однако, по мнению американиста Владимира Брутера, такая кампания не поможет демократу победить.

В официальном аккаунте Джо Байдена в Twitter было опубликовано видеообращение к подписчикам, в котором демократ заявляет, что Кремль «в очередной раз вмешивается в политику США, пытаясь выбрать им президента». Байден утверждает, что президент России Владимир Путин не хочет, чтобы его избрали главой Белого дома, потому что тогда «дни его тирании и попыток угрожать Соединенным Штатам и Восточной Европе будут закончены». Бывший вице-президент заявил о своем намерении противостоять Путину и призвал американцев пожертвовать на его избирательную кампанию.

«Скиньтесь по пять долларов, чтобы послать Путину сигнал о том, что это американцы выбирают, а не он», — обратился к своим подписчикам Джо Байден.

Once again, Putin and the Russians are interfering in the elections and trying to pick our president -- this time they're coming after me.



Chip in $5 to send the message to Putin that the American people decide elections, not him: https://t.co/6ehaYAjgxA pic.twitter.com/o1GTKnizUY — Joe Biden (@JoeBiden) October 23, 2019

Комментируя слова Байдена Федеральному агентству новостей, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер заметил, что на самом деле адресатами видеообращения бывшего вице-президента США являются не американские избиратели, а демократическая элита.

«Байдена не очень интересует мнение рядовых избирателей. Его интересует вопрос, сможет ли он выиграть праймериз у Элизабет Уоррен и насколько партийная элита поможет ему в этом. А демократическая элита как раз и требует от Байдена противостоять в своей избирательной кампании русским, потому что для нее это очень важно — ей необходимо создавать себе идеологию на этом начале начал. Но это вовсе не означает, что Байден в случае победы на выборах будет враждовать с Россией 24/7. Это просто такая риторика. Ему нужно от чего-то строить свою кампанию. Но подобные заявления, на мой взгляд, не только вредны в практическом и электоральном плане, но и просто опасны для международной политики», — объяснил он.

По словам политолога, несмотря на все старания Байдена, его пока не поддерживают избиратели, и ситуация вряд ли изменится. Неясные перспективы и у его конкурента — республиканца Дональда Трампа.

«Ошибочно полагать, что прошлые выборы Трамп выиграл только потому, что в противовес демократам обещал подружиться с Россией. Его выбрали не поэтому, да и отношения с Москвой Трамп не наладил. Этого человека, напомню, считали каким-то новым шансом для Америки. Но из этого ничего не вышло. Это была иллюзия. Судя по нынешним опросам, американцы не хотят видеть своим президентом ни Трампа, ни Байдена. Появилась Уоррен, и ее можно называть главным фаворитом демократов, если они не решат открыто и откровенно помогать Байдену. Она не строит свою политику на взаимоотношениях США и России. Но российский вопрос ей все-таки придется поднимать. Ничего не делать с Россией у кандидатов в президенты США не получится. Эту линию все равно надо строить. Для нас лучше, если она будет конструктивной. Особенно в свете необходимости продления СНВ-3», — добавил Брутер.

Ранее, напомним, депутат Госдумы Александр Шерин призвал запатентовать использование западными политиками слова «Россия» в ответ на предвыборную кампанию Байдена.