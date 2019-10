Американист объяснил решение Байдена противостоять на выборах Путину вместо Трампа

Экс-вице-президент США Джо Байден, намеревающийся побороться за пост главы Белого дома в следующем году, призвал американцев скинуться на его предвыборную кампанию, чтобы показать президенту РФ Владимиру Путину, что «выбирает народ Америки, а не он». Однако, по мнению американиста Владимира Брутера, такая кампания не поможет демократу победить.

В официальном аккаунте Джо Байдена в Twitter было опубликовано видеообращение к подписчикам, в котором демократ заявляет, что Кремль «в очередной раз вмешивается в политику США, пытаясь выбрать им президента». Байден утверждает, что президент России Владимир Путин не хочет, чтобы его избрали главой Белого дома, потому что тогда «дни его тирании и попыток угрожать Соединенным Штатам и Восточной Европе будут закончены». Бывший вице-президент заявил о своем намерении противостоять Путину и призвал американцев пожертвовать на его избирательную кампанию.

Once again, Putin and the Russians are interfering in the elections and trying to pick our president -- this time they're coming after me.



Chip in $5 to send the message to Putin that the American people decide elections, not him: https://t.co/6ehaYAjgxA pic.twitter.com/o1GTKnizUY