Эксперт составил топ российских футбольных тренеров

Москва, 25 октября. Футбольный эксперт портала «НьюИнформ» составил список самых ярких российских тренеров XXI века. некоторые из них также прославились и в качестве игроков клубов.

Список открыл наставник казанского «Рубина» Курбан Бердыев. Свою футбольную карьеру он начал в туркменском клубе «Колхозчи» в 1966 году на роли полузащитника. В 1986 году Бердыев начал карьеру тренера в качестве наставника джамбульского «Химика», однако широкую известность получил после того, как в 2003 году смог вывести казанский «Рубин» в Премьер-лигу. Команда выиграла бронзу чемпионата. В 2013 году Бердыев ушел в донской «Ростов». Его лидерские качества помогли команде обыгрывать в Лиге чемпионов «Аякс» и «Баварию».

Также в списке оказалось имя Валерия Газзаева. Первые шаги в спорте мужчина сделал во владикавказской «Алании» в 1960-х годах, а после перешел в московское «Динамо», за которое сыграл на поле 197 раз. В 1984 году Газзаев стал лучшим бомбардиром Кубка обладателей кубков УЕФА-1984/1985.

Его тренерская карьера началась с владикавказской «Алании». Под его руководством команда в 1995 году взяла «золото» чемпионата России. По самым трофейным периодом его карьеры стала работа с ЦСКА — футбольный клуб неоднократно выигрывал медали чемпионата России, Кубка России и Суперкубка страны. Валерий Газзаев стал самым титулованным российским футбольным тренером по числу медалей и кубков за всю историю чемпионатов России.

Юрий Морозов, будучи тренером, смог раскрыть таких звезд футбола, как Андрей Аршавин и Александр Кержаков. Тогда он стоял у руля петербургского «Зенита». Также футбольный критик отметил, что именно благодаря Морозову команда достигла побед в будущем. Но все же большую часть своей игровой карьеры Морозов провел в ФК «Адмиралтеец» и «Динамо».

Олег Романцев является самым титулованным тренером в истории чемпионатов России. В его копилке – восемь чемпионских званий, которые он получил, возглавляя московский «Спартак». Кроме того, отличился Румянцев и как игрок, став в составе «красно-белых» чемпионом СССР в 1979 году.

Сергей Семак за время своей карьеры успел поработать с такими мэтрами футбола, как Спаллетти, Фабио Капелло и Мирча Луческу. Тренер возглавил в 2016 году «Уфу», и уже спустя год команда вышла в Лигу Европы. В 2014 году Семак возглавил петербургский «Зенит», взял вместе с клубом золотые медали чемпионата России. Его уникальность состоит в том, что он первый отечественный спортсмен, который выигрывал чемпионат России и как футболист, и как тренер.

Также культовой личностью в российском футболе является Юрий Семин. Начав свою карьеру полузащитником московского «Динамо», он стал обладателем Кубка СССР 1970 года. Тренерская карьера спортсмена запомнилась победами команды «Локомотив» на чемпионате России.

Леонид Слуцкий не стал известным футбольным игроком из-за травмы, однако его тренерская деятельность в ЦСКА принесла ему славу — «армейцы» трижды побеждали на чемпионате России, а также становились финалистами Кубка и Суперкубка страны. Сейчас Слуцкий стоит у руля голландского «Витесса».

Станислав Черчесов стал идолом среди тренеров после выступления сборной России на чемпионате мира по футболу в 2018 году. Несмотря на постоянную критику команды еще до начала проведения мундиаля, Черчесов смог вывести команду в четвертьфинал мирового первенства. В качестве игрока Черчесов показал себя в московском «Спартаке» успешным голкипером.