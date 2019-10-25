МИД РФ намерен продолжать сопровождение урегулирования в ЦАР

Москва, 25 октября. Россия намерена продолжить активное сопровождение урегулирования ситуации в Центральноафриканской республике. Соответствующее заявление сделал директор Первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов.

В интервью РИА Новости он заявил, что Россия продолжит заниматься этим вопросом в координации с руководством ЦАР, Африканским союзом и международными партнерами Банги.

«Российская Федерация намерена продолжить плотное сопровождение урегулирования в ЦАР, действуя в координации с руководством страны, Африканским союзом и международными партнерами Банги, а также на площадке ООН и ее Совета Безопасности», — отметил Парамонов.

По его словам, в соответствии с параметрами санкционного режима СБ ООН по ЦАР РФ плотно взаимодействует с военно-тренировочной миссией ЕС по вопросу, касающемуся подготовки силовиков республики.

Ранее президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера заявил, что Центральноафриканская Республика просит полностью снять оружейное эмбарго, действующее в отношении страны. По его словам, «недавнее развитие событий привело к облегчению ситуации», однако ЦАР хочет добиться полного снятия эмбарго.