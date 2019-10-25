Эксперт нашел нестыковки в призыве НАТО наращивать военные расходы

Призыв НАТО увеличить военные расходы каждого члена альянса выглядит странно на фоне нежелания участвовать в гонке вооружений, о котором заявляет военно-политический блок, считает редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Алексей Леонков.

В ходе второго дня переговоров министров обороны стран НАТО генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что в пятницу будут обсуждаться вопросы сдерживания и обороны, «обеспечения того, чтобы альянс оставался готовым к будущему».

«Союзники уже обеспечили в течение пяти лет подряд реальный рост оборонных бюджетов. Это принесет дополнительно 100 млрд долларов расходов на национальную оборону к концу следующего года. Но мы должны продолжать наши усилия», — заявил генсек НАТО.

На прошлогоднем саммите НАТО утвердила инициативу повышения готовности сил, получившую название «4 по 30», которая предполагает формирование к 2020 году оперативного эшелона в составе 30 механизированных батальонов, 30 авиационных эскадрилий и 30 боевых кораблей, готовых к использованию в течение 30 или менее дней.

По словам Алексея Леонкова, рост военных бюджетов наблюдается во многих странах НАТО.

«Если раньше им удавалось легко пропихивать за счет мнимой российской угрозы, то теперь этот термин уже изъеден. Он уже настолько избит, что если каждый раз им прикрываться, то это выглядит достаточно непрофессионально. С другой стороны, увеличение расходов, которое называют неучастием в гонке вооружений, тоже выглядит достаточно странно», — заявил Леонков в беседе с Федеральным агентством новостей.

В России все оружие поставляется согласно государственным программам перевооружений, ГПВ-2020, ГПВ-2027, то есть это происходит по плану и не считается ответной мерой для НАТО, подчеркивает военный эксперт.

«Согласно нашей военной доктрине, которая основывается на принципе оборонной достаточности, мы изготавливаем столько оружия, сколько нам необходимо для обороны», — сообщил собеседник ФАН.

В Европе обычные силы НАТО по числу военной техники уже имеют двукратное преимущество, и, несмотря на это, они собираются увеличивать это количество, поясняет Леонков.

«Заявление о том, что это не гонка вооружений и не кратное их увеличение, показывает только то, что это уже «сшито белыми нитками». Это может подействовать на неискушенного обывателя, но абсолютно не подействует на нас, на Россию», — добавил военный эксперт.

До этого Йенс Столтенберг заявил, что распад Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) является поводом для увеличения расходов стран альянса на оборону. Генсек сообщил, что НАТО не хочет новой гонки вооружений и холодной войны.

Напомним, что 2 мая госсекретарь США Майк Помпео официально объявил о том, что Штаты выходят из договора. В Москве неоднократно указывали на то, что действия США ставят под угрозу всю систему глобальной безопасности. О недопустимости выхода США из ДРСМД заявлял и Китай, который призвал американских партнеров сохранить договор.

Примечательно, что Столтенберг в свое время поддержал решение США выйти из ДРСМД, и он же позже отверг предложение России ввести мораторий на размещение ракет.