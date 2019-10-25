Эксперт рассказал, какие профессии появятся и исчезнут в ближайшие 30 лет

Эксперты из Всероссийского научно-исследовательского института труда (структура внутри Минтруда) рассказали о востребованности в ближайшие 5-10 лет таких профессий, как кондитеры, инженеры, токари, бармены, официанты, специалисты по Big-data, врачи и повара. Управленцам тоже не следует беспокоиться за свое трудоустройство — начальники будут нужны всегда. С просьбой прокомментировать данную информацию Федеральное агентство новостей обратилось к доктору экономических наук, профессору академии труда и социальных отношений Андрею Гудкову.

«Насчет востребованности токарей я сильно сомневаюсь, — заявил профессор. — На самом деле профессия уже мертва. Вместо полноценных токарей, которые крутят суппорт, подают резец и снимают стружку, у нас есть наладчики ЧПУ (числовое программное управление. — Прим. ред.) — и это уже совсем другая профессия. Так что на больших современных предприятиях уже давно нет никаких токарей».

Что же касается кондитеров и поваров, то эти профессии еще долго будут востребованы, считает Андрей Гудков. Даже всеобщая роботизация и автоматизация не вытеснят людей из тех секторов экономики, где требуется творческий подход и обоняние: в отличие от безносого робота даже самый плохой кондитер не выдавит в торт несвежий крем.

Нечто похожее можно сказать и про специалистов по Big-data, где к разработке новых концепций анализа данных тоже нужно подойти с фантазией. Бухгалтеров пока тоже не заменить, но, конечно, если необходимо просто оформить идеальную документацию, то уже существует программа «1-C». А если нужно оптимизировать налогообложение, то для этого пока еще нужен человек со специальным образованием.

Однако профессии будут не только исчезать, но и появляться. В ближайшие 20-30 лет станет востребована такая профессия, как специалист по биоценозу.

«Дело в том, что меняется климат, — посетовал профессор. — Идет хаотичное изменение среды обитания и цепочек взаимодействий между всеми живыми организмами через пожары, наводнения, эрозию и загрязнения. Так что самым востребованным и высококвалифицированным трудом будет как раз конструирование и восстановление этих цепочек».

Профессия генетика тоже окажется востребованной, но на изменение генома человека наложены очень сильные этические запреты, и в этом плане вряд ли что-то изменится в ближайшие 30 лет.

«Если не будет каких-то колоссальных потрясений вроде ядерной войны, то ради создания здорового потомства человечеству придется искусственно редактировать собственный поврежденный генетические код, внося в него элементы, отвечающие за устойчивость клеток к радиации», — углубился в футуристику Андрей Гудков.

В обозримом будущем профессия бармена, долгую жизнь которой предсказывают эксперты из ВНИИ труда, может быть заменена профессией «оператор шагающих дронов».

«Представьте, вы приходите в кафе, а там из обслуги — ни одного живого человека. Вы обращаетесь к дрону, он подает сигнал оператору, который может быть инвалидом без ног или с церебральным параличом, и тот через робота обслуживает вас. И поговорит, и свежий анекдот расскажет, и все подробности заказанного вами блюда объяснит», — сказал профессор.

По его словам, ждать этой «поры прекрасной» осталось не так уж и долго. Киберпанк, с его искусственными руками и ногами, чипами в мозгах и прочим, что мы неоднократно видели в фильмах с Киану Ривзом, наступит в ближайшие десятилетия. Но это уже совсем другая история.