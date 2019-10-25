Мать кировского «пьяного мальчика» рассказала о неточностях следственного эксперимента

Киров, 25 октября. Мать мальчика, которого насмерть сбил автомобиль в селе Буйское Кировской области в июле 2019 года, указала на неточности следственного эксперимента, восстанавливающего трагические события.

Второй день следственного эксперимента начался в 09.00 25 октября, однако мать погибшего ребенка была на месте уже в 07.00. К месту действия женщину не подпустили, поэтому ей пришлось наблюдать издалека.

По словам матери «пьяного мальчика», события воссозданы неточно. Например, ребенок в день смерти был одет в светло-коричневую куртку, а на мальчике, участвовавшем в следственном эксперименте, была темно-зеленая одежда. Также следователи попытались сымитировать траву, однако, по словам женщины, во время ДТП растительность не была такой густой и высокой.

«Измеряют все, машину, которую показывали, это машина, которая сбила. Та же самая машина», — рассказала мать погибшего ребенка телеканалу «360».

Женщина отметила, что на черной машине Nissan Qаshqаi, которая сбила мальчика, остались вмятины после ДТП.

Напомним, трагедия произошла 13 июля 2019 года. Шестилетний мальчик съезжал на велосипеде с горки и выкатился на дорогу, по которой в этот момент двигалась машина, сбившая ребенка. Позднее выяснилось, что за рулем иномарки находился сотрудник правоохранительных органов, передает «Царьград».

Вскоре родственники погибшего мальчика получили результат экспертизы. В заключении было указано, что у ребенка в крови обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Ранее судмедэксперт, который обнаружил алкоголь в крови погибшего мальчика, заявил RT, что в его работе нет никакой ошибки.