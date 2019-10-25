День Зимы 26 октября: история и традиции, что нельзя делать в скандинавский Новый год

День Зимы — древний языческий праздник, который отмечали скандинавские народы. В 2019 году праздник приходится на 26 октября, с этого времени начинают отсчитывать «зимние ночи» — самое темное время года. Во многих странах (но не в России) в последние выходные октября происходит официальный переход на зимнее время — стрелки часов переводят на час вперед.

История праздника

День Зимы — это древнескандинавский Новый год, который отмечали в конце периода активной подготовки к зимнему сезону. Праздник начала зимы носил название Ветрнэтр (первые зимние ночи по исландскому календарю).

Зимние ночи, приход которых праздновали несколько дней, означали переход к «ночному» времени года, когда в северных широтах солнце показывается над горизонтом всего на несколько часов, а в Заполярье наступает настоящая полярная ночь.

Праздник символизировал переход к самому сложному и суровому периоду жизни, когда природа замирает и перестает источать жизненную силу. Это означало, что человек должен обратиться к духовным ценностям и надеяться только на себя.

Традиции встречи зимы

Праздник Ветрнэтр очень древний, это наследие времен, когда скандинавский уклад был еще во многом близок к первобытному. В это время начинался переход к периоду, когда от природы помощи ждать не стоит, а надо надеяться только на себя, на свою семью и на свой клан. Именно зимой в древних северных сообществах начинался передел власти, как правило жестокий и кровавый: в ходе неизбежной резни слабые погибали, а более сильные и честолюбивые пробивались наверх.

Символ этих изменений — огонь, который позволяет выжить лютой зимой. Именно огонь является главным атрибутом этого древнего праздника. Испытание огнем использовали во время обряда инициации, когда юношей и даже мальчиков посвящали в охотники и воины. Согласно традициям, в первые зимние ночи люди жгли ритуальные костры, проводили состязания викингов, устраивали обряды посвящения для молодых воинов и разгульные пиры, на которых алкоголь лился рекой. Пирушки и ритуальные ристалища нередко заканчивались кровавыми разборками.

Сегодня День Зимы — это исключительно фольклорный праздник. Начало зимы в Скандинавии традиционно отмечают реконструкциями боев викингов и историческими фестивалями. Скандинавская культура весьма популярна и в России, особенно на Северо-Западе, в Карелии и, конечно, в Выборге, где традиционно проводятся различные тематические фестивали.

Что нельзя делать в скандинавский Новый год

У древнескандинавских народов считалось, что праздник ни в коем случае нельзя проводить в темноте, так как она сулила всяческие неприятности, в том числе и смертельные опасности. Также считалось, что в первые зимние ночи опасно оставаться в одиночестве: беда могла прийти и от суровой природы, и от недобрых людей. Нужно было обязательно держаться своей семьи и своего клана.

Кроме того, не одобрялся отказ принимать участие в общем веселье: хмурого и насупленного человека могли заподозрить в недобрых мыслях со всеми вытекающими (весьма неприятными) последствиями. Традиция встречать зиму весело, с шумом и огнями жива и поныне.