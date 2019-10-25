Нацбанк Украины ввел в обращение банкноту самого высокого в стране номинала

Киев, 25 октября. Национальный банк Украины (НБУ) ввел в обращение банкноту нового и самого высокого номинала — в тысячу гривен (около 2,5 тысячи рублей). Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

«Новая банкнота номиналом в 1000 гривен поступает в оборот 25 октября 2019 года», — говорится в сообщении.

Банкнота выполнена в голубой гамме и общем для нового поколения гривен дизайне. В НБУ заверяли, что ее будет весьма сложно подделать, поскольку банкнота получила свыше 20 элементов защиты. В регуляторе уточнили, что появление такой купюры, согласно оценкам специалистов, повысит не только удобство расчетов для граждан и бизнеса, но также поспособствует снижению расходов на инкассацию.

Самой крупной купюрой на Украине до недавнего времени была банкнота в 500 гривен. Ее ввели в обращение 13 лет назад.

На лицевой стороне новой купюры изображен портрет академика Владимира Вернадского — одного из основателей Украинской академии наук при правительстве Павла Скоропадского. На обороте можно увидеть здание Национальной академии наук страны, пишет «Газета.ru».

Напомним, информация о появлении на Украине купюры номиналом в тысячу гривен появилась еще в 2016 году. Киев планировал ее выпустить из-за повышения минимальной зарплаты почти в два раза — до 3,2 тысячи гривен. Однако событие пришлось отложить на несколько лет из-за макроэкономических показателей Украины.

Эксперты полагают, что введение купюры может свидетельствовать об обесценивании нацвалюты Украины. Единственный плюс от появления в обороте тысячной купюры — упрощение банковской работы с крупными суммами, констатировали они.

Еще в июне этого года глава Нацбанка Украины Яков Смолий объяснял, что купюру в тысячу гривен можно будет легко отличить от других банкнот и по цвету, и по размеру. Ее размер составляет 75 на 160 миллиметров, а основной цвет — голубой.

Вернадского же по его словам, выбрали за выдающийся вклад в историю Украины как философа, основателя целого ряда новых отраслей науки — геохимии, биохимии, радиогеологии.

Ранее директор Украинского центра социальной аналитики Евгений Филиндаш, комментируя в разговоре с Федеральным агентством новостей очередную годовщину введения на Украине национальной валюты, признал ее плачевное состояние. По его мнению, курс с 1996 года упал на порядок из-за безграмотных действий властей страны.