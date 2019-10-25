Неожиданно улетевшая в Иран орлица разорила российских ученых дорогими SMS

Москва, 25 октября. Степная орлица Мин из Хакасии улетела в Иран и разорила российских ученых, сообщила орнитолог из Новосибирска Елена Шнайдер.

В своем Telegram-канале она написала, что ученые решили провести эксперимент, в рамках которого на степных орлов надели датчики, регистрирующие местонахождение. Эти устройства направляли SMS сообщения орнитологам с координатами пернатых хищников.

Ученые предполагали, что птицы проведут лето в Казахстане вне зоны действия мобильных операторов, после чего вернутся в Россию и передадут всю информацию о локациях, а затем улетят в арабские страны, в том числе в Иран, Саудовскую Аравию и Египет. Однако орлица Мин решила не возвращаться домой, а сразу отправиться в Иран. Об этом пишет «МИР 24».

«Перемещения птицы были такими быстрыми, что SMS-отчеты о летних полетах начали отправляться уже из Ирана. В результате сотни сообщений, цена которых из-за роуминга составила 49 рублей за штуку, моментально исчерпали весь бюджет, выделенный учеными на всех птиц вместе взятых», — поделилась Елена Шнайдер.

По ее словам, сейчас орнитологи обращаются к гражданам за помощью и просят неравнодушных отправить деньги на «орлиный номер». Ученые решили провести акцию под названием «Закинь орлу на мобилку!», отмечает НСН. Она продлится до конца текущего года.

Как пишет «Газета.ru», технология слежения за птицами предполагает наличие датчика с заданной частотой, который связывается со спутниками системы GPS, получает координаты пернатых, записывает их во внутреннюю память и собирает в SMS-сообщения.