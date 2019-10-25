В Госдуме заявили, что надобность в НАТО давно отпала



Москва, 25 октября. Надобность в таком военном альянсе, как НАТО, давно отпала, и он служит совсем не для сдерживания или защиты от агрессии в отношении стран — участниц блока, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

Он отметил, что генсек альянса Йенс Столтенберг ранее обратился к союзникам, призвав их наращивать расходы на оборону. Однако, по мнению Красова, существование НАТО в сегодняшних реалиях совершенно не нужно.

«Нет никаких угроз, против которых необходимо ее содержать», — пояснил депутат в беседе с телеканалом RT.

В качестве аргумента он обратил внимание, что сейчас кроме НАТО в мире не существует ни одного подобного военного блока.

«То есть надобность в альянсе уже давно отпала. Он служит как раз для того, чтобы держать как можно больше стран в повиновении», — убежден Красов.

Помимо этого, по его мнению, еще одной целью альянса является расширение на Восток и размещение в странах Европы воинского контингента, вооружения и складов с ядерными боеприпасами.

Напомним, в настоящее время военные расходы 29 членов НАТО в совокупности составляют более 70% от общемирового объема на эти цели. Однако генсек альянса Йенс Столтенберг считает, видимо, что этого недостаточно.

Сегодня он отметил, что союзники блока в течение пяти лет обеспечили НАТО реальный рост оборонных бюджетов: к концу 2020 года это, по его данным, принесет дополнительно 100 млрд долларов расходов на национальную оборону.

«Но мы должны продолжать наши усилия, чтобы альянс был готовым к будущему», — подчеркнул он.

Как отмечает «Газета.ру», еще одним аргументом Столтенберга в пользу наращивания расходов на оборону являются российские ракеты, которые могут достичь Европы за минуты.