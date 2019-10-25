В Туле показали обучение бойцов армии России с использованием ИИ и дополненной реальности

Военные нечасто приоткрывают для широких слоев общества, то есть для гражданских, свою внутреннюю «кухню». В целом это, наверное, к лучшему. Обыватель все равно мало что поймет, а вот необходимость соблюдения секретности никто не отменял. Неудивительно, что вокруг армии всегда роится множество самых замысловатых слухов, лишь часть из которых имеют отдаленное отношение к действительности. Вспомним газеты эпохи 90-х, а ведь общество верило самым забористым фантазиям…

На этой неделе министерство обороны России немного приоткрыло для журналистов завесу тайны над сверхэффективными методами подготовки военных в Туле. Нет, показательных сдач на голубой и краповый береты нам не продемонстрировали — их без труда каждый желающий найдет в Интернете. А увидела группа журналистов тренажерные комплексы для обучения военнослужащих работе с новой перспективной военной техникой, которые теперь будут поступать в войска опережающими темпами, раньше самих боевых единиц. Задумайтесь только — некое оружие собираются поставить в войска, а в подразделениях люди уже учатся с ним обращаться!

По мнению замминистра обороны генерал-лейтенанта Юнус-Бека Евкурова, это сэкономит ресурсы и сократит время освоения новых образцов. Он рассказал об этом журналистам 24 октября в ходе рабочей поездки по оборонным предприятиям Тулы.

«Тренажеры необходимы для обучения личного состава правильному применению вооружения, которое поступает на перевооружение. Это есть основная цель, и она будет достигнута, если будут в опережающем порядке поставляться тренажеры в части, куда поступает новая техника», — рассказал Евкуров во время своего визита в АО «Тулаточмаш», входящее в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации Ростех, где производят тренажерные комплексы.

Замминистра обороны отметил, что новейшие тренажеры для современных и перспективных образцов вооружений позволяют значительно повысить эффективность боевой подготовки вооруженных сил, обеспечить стопроцентную безопасность занятий, экономить горюче-смазочные материалы и боеприпасы, а также отрабатывать комплексные тактические сценарии, которые не получается отработать на обычных войсковых учениях.

В частности, представителям СМИ был показан уникальный ПЗРК «Игла», каждый выстрел из которого стоит довольно дорого, и полноценно обучить каждого бойца, то есть тысячи человек, обращению с ним, используя боевое оружие, не так просто. Современная «Игла» состоит из беспилотника, системы целеуказания — компьютера и пусковой трубы с ракетой. Комплекс предназначен для поражения низколетящих целей и обеспечивает защиту наземных сил от поражения средствами воздушного нападения противника. Стоит отметить, что «Игла» сама по себе изначально разработка первой половины 80-х годов XX века, однако в наше время она была серьезно модернизирована и теперь отвечает актуальнейшим вызовам времени. Более того, ученые продолжают модернизацию комплекса, одновременно дорабатывая и тренажеры.

Журналистам наглядно продемонстрировали процесс обучения, максимально идентичный реальной ситуации. В зале учебно-выставочного комплекса Тулаточмаша установлено несколько тренажеров, в том числе для отработки управления танком, стрельбы из гранатомета, современной версии автомата Калашникова и многого другого. Уникальное оборудование позволяет не только обучать бойцов по отдельности, но и моделировать реальные боевые ситуации.

Главный конструктор АО «Тулаточмаш» Антон Саулин рассказал об учебно-выставочном центре.

«Здесь представлены новейшие учебно-тренировочные средства, разработанные центром компетенции в области тренажеростроения госкорпорации Ростех, которые представлены на предприятии Тулаточмаш, — сообщил он. — Вы можете видеть тренажеры противотанковых ракетных комплексов, средств войсковой ПВО, в том числе ПЗРК «Игла», бронетехники, а также стрелкового оружия и оружия ближнего боя. Все эти тренажеры интегрируются в единое информационное пространство, что позволяет проводить комплексные тактические тренировки в условиях виртуального боя с интеллектуальным противником, управляемым искусственным интеллектом».

По словам специалиста, данная система позволяет значительно повысить эффективность боевой подготовки вооруженных сил, а также обеспечить стопроцентную безопасность занятий обучаемых, экономить горюче-смазочные материалы, боеприпасы и, кроме того, отрабатывать комплексные тактические сценарии, которые не получается отрабатывать на обычных войсковых учениях.

«Все эти тренажеры поставляются в войска как в РФ, так и за рубеж — на экспорт — и получают положительные отзывы эксплуатирующих организаций», — отметил он.

Демонстрируя процесс обучения на тренажере ПЗРК «Игла», Саулин подчеркнул, что тренировать бойцов с применением реальных ПЗРК практически невозможно из-за их высокой стоимости.

«Данный тренажер в качестве расходных материалов использует только электроэнергию, что позволяет значительно снизить затраты на обучение. Тренажер интегрирован в единое информационное пространство и дает возможность отрабатывать в процессе тренировки защиту наземных сил от нападения с воздуха. Кроме того, данный тренажер является комбинированным классно-полевым, то есть может использоваться как в учебном классе, работая по синтезированным целям на фоне синтезированной местности, так и в условиях проведения полевых занятий с применением технологии дополненной реальности. То есть захватывая фрагменты реальной местности, накладывая на нее синтезированную цель. Это очень эффективный режим, который пользуется широкой популярностью для отработки действий стрелков-зенитчиков при нападении с воздуха на охраняемый объект», — объяснил он, уточнив, что вес оборудования, а также массогабаритные характеристики и балансировка трубы в точности соответствуют реальному ПЗРК. Единственное отличие в том, что учебная труба желтого цвета, а реальная — защитного.

Как показала история, техническое оснащение, а порой даже численность армии — не самое главное. В конечном итоге победу приносит боевой дух, который у русских воинов всегда был и остается на запредельно высоком уровне. Ну, а сочетание боевого духа с новейшими технологиями делает нашу армию действительно непобедимой.